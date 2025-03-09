Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks Kalah Telak 0-3!

HASIL Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas Okezone. Red Sparks yang bermain tanpa Megawati Hangestri harus mendapat kekalahan telak.

Laga Red Sparks vs Hyundai Hillstate digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan akan dimulai Minggu (9/3/2025) siang WIB. Red Sparks harus mengakui kemenangan Hyundai Hillstate dengan skor 0-3 (16-25,16-25, dan 16-25).

Dalam laga itu Megawati Hangestri tidak bermain karena sang pelatih Ko Hee-jin menurunkan pemain lapis. Sementara itu, Hyundai Hillstate memainkan pemain inti.

Jalannya Pertandingan

Hyundai Hillstate tampil begitu percaya diri dalam set pertama melawan Red Sparks. Sebab, mereka langsung tancap gas mengamankan poin demi poin.

Alhasil, Red Sparks harus mengakui keunggulan keunggulan Hyundai Hillstate dalam set pertama. Pasalnya, Red Sparks tertinggal dengan skor 16-25.

Pada set kedua, Red Sparks mencoba untuk bangkit dengan bermain lebih ngotot. Mereka pun sempat unggul 8-7 atas Hyundai Hillstate.