Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks Kalah Telak 0-3!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 09 Maret 2025 |16:26 WIB
Hasil Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025: Tanpa Megawati Hangestri, Red Sparks Kalah Telak 0-3!
Megawati Hangestri absen membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Red Sparks vs Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas Okezone. Red Sparks yang bermain tanpa Megawati Hangestri harus mendapat kekalahan telak.

Laga Red Sparks vs Hyundai Hillstate digelar di Suwon Gymnasium, Suwon, Korea Selatan akan dimulai Minggu (9/3/2025) siang WIB. Red Sparks harus mengakui kemenangan Hyundai Hillstate dengan skor 0-3 (16-25,16-25, dan 16-25).

Red Sparks

Dalam laga itu Megawati Hangestri tidak bermain karena sang pelatih Ko Hee-jin menurunkan pemain lapis. Sementara itu, Hyundai Hillstate memainkan pemain inti.

Jalannya Pertandingan

Hyundai Hillstate tampil begitu percaya diri dalam set pertama melawan Red Sparks. Sebab, mereka langsung tancap gas mengamankan poin demi poin.

Alhasil, Red Sparks harus mengakui keunggulan keunggulan Hyundai Hillstate dalam set pertama. Pasalnya, Red Sparks tertinggal dengan skor 16-25.

Pada set kedua, Red Sparks mencoba untuk bangkit dengan bermain lebih ngotot. Mereka pun sempat unggul 8-7 atas Hyundai Hillstate.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement