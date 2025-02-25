Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Biodata dan Agama Khabib Nurmagomedov, Mantan Petarung UFC yang Dikenal Taat Beragama

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 25 Februari 2025 |08:01 WIB
Biodata dan Agama Khabib Nurmagomedov, Mantan Petarung UFC yang Dikenal Taat Beragama
Khabib Nurmagomedov kala berlaga. (Foto: UFC)
BIODATA dan agama Khabib Nurmagomedov menarik diulas. Sebab, mantan petarung UFC itu dikenal taat beragama.

Khabib bahkan jadi petarung Muslim pertama yang juara UFC. Dengan sederet prestasi yang diukirnya, petarung asal Rusia ini pun jadi legenda UFC.

Khabib Nurmagomedov

Prestasi Fantastis Khabib Nurmagomedov

Ya, Khabib Nurmagomedov sukses ukir pestasi fantastis dalam kariernya di pentas UFC. Bahkan, bisa dibilang Khabib merupakan petarung yang fenomenal.

Sebagai petarung, Khabib memiliki catatan yang mengesankan. Bagaimana tidak, selama berkarier di dunia MMA, Khabib Nurmagomedov telah melakoni 29 pertarungan.

Dari 29 pertarungan itu, Khabib sukses menyapu bersih kemenangan. Dia tak pernah kalah 1 kali pun. Sebanyak 8 pertarungan di antaranya pun dimenangkan Khabib secara KO.

Di pentas UFC, Khabib pertama kali melakoni duel pada 13 September 2008. Dia melawan Vusal Bayramov dalam duel CSFU: Champions League. Hasilnya, Khabib menang secara submission (triangle choke).

Laju positif Khabib pun terus berlanjut. Dia bahkan berhasil mengalahkan lawan-lawan sulit, di antaranya ada Conor McGregor, Dustin Poirier, hingga Justin Gaethje yang jadi lawan terakhirnya.

Khabib secara mengejutkan memutuskan pensiun pada duel ke-29-nya di ajang UFC. Tepatnya, usai menang melawan Justin Gaethje dalam UFC 254 yang digelar pada 24 Oktober 2020, dia mengumumkan pensiun.

Keputusan itu tentu saja mengejutkan banyak pihak. Sebab, usia Khabib masih cukup muda kala itu, yakni 36 tahun.

 

1 2
