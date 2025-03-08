Mantan Rival Valentino Rossi Jagokan Marc Marquez Juara MotoGP 2025

MANTAN rival Valentino Rossi, Alex Criville, menjagokan Marc Marquez untuk menjuarai MotoGP 2025. Menariknya, pernyataan itu dikeluarkan Criville meski MotoGP 2025 baru memainkan satu seri saja.

Tampaknya, penampilan kuat Marquez di MotoGP Thailand 2025 sudah cukup bagi Criville untuk melihat pembalap Ducati Lenovo tersebut layak menjadi juara dunia di musim ini. Ia pun mengakui kalau di musim ini, Marquez jauh lebih kuat dari rider lain, termasuk rekannya sendiri, yakni Francesco Bagnaia.

1. Prediksi Marquez Bakal Menang Mudah

Bagi Criville, Marquez bak Max Verstappen di balapan Formula One (F1) dalam beberapa musim terakhir. Di F1, Verstappen memang tengah gacor hingga mampu mendominasi gelar juara empat musim beruntun (2021-2024).

Criville melihat Marquez juga akan melakukannya di MotoGP 2025, di mana rider asal Spanyol itu bakal menang mudah karena menggunakan motor Desmosedici. Saking kuatnya Marquez, Criville sampai memperingati Bagnaia untuk segera bangkit jika tak mau tertinggal jauh dari rekan setimnya di Ducati Lenovo tersebut.

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025

“Dia jelas dijagokan untuk meraih gelar juara (MotoGP 2025). Pecco Bagnaia tentu harus bangkit untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara,” ujar Criville, dikutip dari Marca, Sabtu (8/3/2025).

“Saya melihat Marc Marquez jauh lebih baik di tahun ini. Hal itu membuat saya mulai berpikir dia seperti Max Verstappen di Formula One (F1). Sebab ia saya prediksi akan menang mudah bersama Ducati,” tambahnya.

2. Penyebab Marquez Bakal Berjaya

Menurut Criville, Marquez bakal menang mudah karena banyak faktor yang mendukungnya untuk bisa berjaya di MotoGP 2025. Mulai dari mengendarai motor terkuat di MotoGP saat ini, berada di tim pabrikan Ducati, serta tengah termotivasi kembali untuk menjadi juara dunia.