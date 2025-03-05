Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Belum Bisa Bulan Madu, Gregoria Mariska Bakal Ditemani Mikha Angelo di All England 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 05 Maret 2025 |16:48 WIB
Belum Bisa Bulan Madu, Gregoria Mariska Bakal Ditemani Mikha Angelo di All England 2025
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pebulutangkis tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung mengaku belum tahu kapan bisa bulan madu dengan sang suami, Mikha Angelo. Meski begitu, mereka tetap bisa mencari waktu untuk bisa menghabiskan waktu bersama, seperti Mikha Angelo dipastikan akan menemani Gregoria selama bermain di All England 2025.

1. Tunda Bulan Madu

Sebagaimana diketahui, Gregoria saat ini telah resmi berstatus sebagai seorang istri usai mengucap janji setia dengan Mikha pada 21 Februari 2025. Akan tetapi, tidak seperti pasangan suami istri pada umumnya, Gregoria dan Mikha takkan langsung bulan madu.

Pasalnya usai menikah Gregoria harus mempersiapkan diri ke ajang All England 2025 yang akan berlangsung pekan depan. Bahkan untuk saat ini, Gregoria dan Mikha pun belum memiliki rencana bulan madu dalam waktu dekat.

"Belum ada (plan untuk bulan madu). Mungkin kayak Juni karena ada kosong setelah Indonesia Open," ungkap Gregoria saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu (5/3/2025).

"Itu kan ada US Open dan Kanada Open, itu kan aku enggak ikut, jadi mungkin di Juni. Tapi belum plan mau ke mana," tambahnya.

2. Ditemani Suami di All England 2025

Penyebab Gregoria Mariska Tunjung dan Mikha Angelo Tunda Bulan Madu: Fokus All England 2025

Meski begitu, Gregoria akan berangkat ke All England 2025 bersama sang suami Mikha. Sama seperti tahun lalu, musisi jebolan X Factor Indonesia itu akan mendampingi Gregoria.

Hal yang berbeda dari tahun lalu, kali ini Mikha sudah berstatus sebagai suami saat menemani Gregoria. Bahkan Mikha juga berencana menyaksikan klub sepakbola kesayangannya, Newcastle United yang akan melakoni laga final Piala Liga Inggris kontra Liverpool pada Minggu 16 Maret 2025.

 

Halaman:
1 2
