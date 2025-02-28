Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Penyebab Gregoria Mariska Tunjung dan Mikha Angelo Tunda Bulan Madu: Fokus All England 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |02:31 WIB
Penyebab Gregoria Mariska Tunjung dan Mikha Angelo Tunda Bulan Madu: Fokus All England 2025
Gregoria Mariska Tunjung dan Mikha Angelo menunda bulan madu demi All England 2025 (Foto: Instagram/@gregoriamrska)
A
A
A

JAKARTA - Gregoria Mariska Tunjung rela menunda bulan madu bersama Mikha Angelo usai menikah pekan lalu. Peraih medali perunggu Olimpiade Paris 2024 itu memusatkan fokusnya ke All England 2025.

Seperti diketahui, Gregoria dan Mikha melangsungkan pernikahan di Bandung, Jawa Barat, pada 21 Februari 2025 di Bandung, Jawa Barat. Resepsi lantas digelar akhir pekan lalu, Minggu 23 Februari.

1. Tunda

Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)
Gregoria Mariska Tunjung di Indonesia Masters 2025 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra Setiawan)

Akan tetapi, tak seperti pasangan yang baru menikah lainnya, mereka tampaknya harus menunda bulan madu. Sebab, Gregoria telah berkomitmen untuk fokus mempersiapkan partisipasinya pada turnamen All England 2025, 11-16 Maret.

Gregoria bercerita dirinya dan Mikha memang sudah punya kesepakatan. Pemain kelahiran Wonogiri itu mengaku bersyukur karena sang suami sangat mengerti kondisinya sebagai atlet nasional. 

“Mikha sangat mengerti saya. Sejak awal kami sudah bicara, kondisi-kondisi saya sebagai atlet nasional bagaimana," kata Gregoria dalam rilis PBSI, Rabu (28/2/2025).

"Ada pertandingan-pertandingan yang harus saya ikuti yang jadwalnya mungkin harus mengorbankan agenda-agenda pribadi,” sambung perempuan berusia 25 tahun itu.

2. Persiapan

Pada kesempatan yang sama, Kabid Binpres PBSI, Eng Hian, bicara persiapan Gregoria. Ia menjelaskan persiapan tunggal putri andalan Pelatnas PBSI itu berjalan normal.

“Persiapan Grego ke All England berjalan normal, sesuai komitmen yang sudah disampaikan ke pelatih,” tutur Coach Didi -sapaan akrabnya.

 

Halaman:
1 2
