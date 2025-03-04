Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Drawing All England 2025: Sebagian dari 11 Wakil Indonesia Jumpa Lawan Berat

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 04 Maret 2025 |21:31 WIB
Hasil Drawing All England 2025: Sebagian dari 11 Wakil Indonesia Jumpa Lawan Berat
Gregoria dan duet Fajar-Rian siap beraksi di All England 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL drawing All England 2025 telah diumumkan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). Dari hasil pengundian itu, sebagian dari 11 wakil Tanah Air yang akan tampil dipastikan menghadapi lawan-lawan berat di turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

All England 2025 akan berlangsung di Birmingham, Inggris pada 11-16 Maret 2025. Pada tahun ini, Indonesia memiliki dua wakil yang berstatus juara bertahan yakni Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

1. Hasil Undian

Berdasarkan hasil undian, Jonatan pun akan langsung mendapat tantangan berat dengan bertemu Leong Jun Hao asal Malaysia di babak 32 besar. Meski Jonatan memiliki ranking lebih tinggi, tetapi dalam rekor pertemuan, Jonatan kalah 1-2 dari Leong.

Lawan berat lainnya dihadapi rekan Jonatan yakni Chico Aura Dwi Wardoyo. Ia akan langsung berhadapan dengan pemain peringkat satu dunia asal China yakni Shi Yu Qi.

Tak hanya Chico yang bertemu unggulan pertama, wakil Indonesia di ganda putra yakni Muhammad Shohibul Fikir/Daniel Marthin memiliki nasib serupa. Pada babak pertama, Fikir/Daniel sudah akan langsung ditantang pasangan peringkat satu dunia asal Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI
Chico Aura Dwi Wardoyo. PBSI

Sementara itu, Fajar/Rian yang berstatus juara bertahan akan mendapat lawan tangguh asal China, Chen Bo Yang/Liu Yi. Pada pertemuan terakhir di China Masters 2023, Fajar/Rian takluk dari Chen/Liu.

Satu-satunya wakil Indonesia di ganda campuran, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja juga mendapat lawan berat. Runner-up German Open 2025 itu akan bertemu unggulan kedua asal Malaysia, Chen Tang Jie/Toh Ee Wei.

Tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung bertemu Michelle Li asal Kanada. Pemain yang baru saja menikah itu akan menjalani pertemuan kelima kontra Li dengan rekor pertemuan sebelumnya menang 3-1.

 

1 2
