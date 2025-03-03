5 Wakil Indonesia yang Dijagokan Juara All England 2025, Nomor 1 Incar Hattrick Juara!

5 wakil Indonesia yang dijagokan juara All England 2025 akan diulas Okezone. Salah satunya incar hattrick juara di All England.

Ya, ajang All England 2025 akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen ini akan berlangsung di Arena Birmingham, Birmingham, Inggris, pada 11 hingga 16 Maret 2025.

Para pemain terbaik di Indonesia pun siap ambil bagian di ajang bergengsi dengan level Super 1000 itu. Beberapa nama difavoritkan juara. Siapa saja mereka?

Berikut 5 wakil Indonesia yang dijagokan juara All England 2025:

5. Gregoria Mariska Tunjung

Salah satu wakil Indonesia yang dijagokan juara All England 2025 adalah Gregoria Mariska Tunjung. Dia masih jadi andalan Indonesia di sektor tunggal putri.

Gregoria pun terus menunjukkan kiprah manisnya. Tahun ini, dia sudah berhasil menembus babak semifinal pada ajang India Open 2025.

Meski akan menghadapi lawan-lawan berat, jika Gregoria berada dalam kondisi fisik yang prima, kansnya menjadi juara tentu saja terbuka. Sebab, dia memang punya bakat gemilang di dunia bulu tangkis.

4. Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti

Kemudian, ada Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti. Ganda putri yang satu ini akan comeback berpasangan.

Apriyani diketahui sudah absen cukup lama. Hal ini membuat Fadia harus berpasangan dengan Lanny Tria Mayasari untuk sementara dalam mentas di sektor ganda putri. Kini, Fadia pun dalam kondisi on fire. Duetnya dengan Lanny sudah membuahkan gelar juara di Thailand Masters 2025. Tak ayal, duet Apriyani/Fadia bisa turut dijagokan juara.