5 Rival Terberat Susy Susanti Sewaktu Aktif sebagai Pebulutangkis, Nomor 1 Kini Jadi WNI

Susy Susanti jadi bintang bulutangkis di sektor tunggal putri. Sebab, karier fantastis diukir Susy sebagai pebulutangkis profesional.

Tetapi, dalam perjalanan kariernya, Susy Susanti punya sejumlah rival berat. Lantas, siapa sajakah mereka?

5. Ye Zhaoying

Salah satu rival terberat Susy Susanti sewaktu aktif sebagai pebulutangkis adalah Ye Zhaoying. Dia merupakan pemain legendaris dari China.

Sepanjang kariernya, Susy Susanti berjumpa Ye Zhaoying sebanyak 21 kali. Salah satu pertemuan itu tersaji di final Piala Uber 1994. Susy berhasil menang dengan skor 11-4 dan 12-10. Indonesia sendiri berhasil menjadi juara.

4. Lee Young-suk

Kemudian, ada Lee Young-suk. Dia merupakan legenda tunggal putri Korea Selatan. Susy pun kerap kesulitan meladeni permainan Lee Young-suk.

Susy bahkan kalah kala melawan Lee Young-suk di ajang All England 1990. Kala itu, duel sengit tersaji hingga Susy menyerah dalam pertarungan rubber game di babak final dengan skor akhir 11-1, 8-11, dan 4-11.