HOME SPORTS MOTOGP

Terseok-seok di Tes Pramusim, Joan Mir Tetap Semangat Sambut Seri Pembuka MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 28 Februari 2025 |10:56 WIB
Terseok-seok di Tes Pramusim, Joan Mir Tetap Semangat Sambut Seri Pembuka MotoGP 2025
Joan Mir kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@joanmir36official)
BURIRAM – Pembalap Honda Castrol, Joan Mir, semangat sambut seri pembuka MotoGP 2025. Hal ini dilakukannya, meski terseok-seok dalam melakoni tes pramusim MotoGP 2025.

Joan Mir pun pantang menyerah. Dia memastikan siap memberikan performa terbaiknya karena tetap optimistis dengan kinerja motornya.

Joan Mir. reuters

1. MotoGP Thailand 2025

Seri pembuka MotoGP 2025 mulai bergulir hari ini. Tepatnya, balapan bertajuk MotoGP Thailand 2025 digelar di Sirkuit Buriram, Thailand, mulai Jumat (28/2/2025) hingga Minggu 2 Maret 2025. 

Joan Mir pun pantang menyerah, meski mendapat hasil kurang memuaskan di tes pramusim. Diketahui, dia selalu terlempar dari 10 besar. Meski begitu, hasil tersebut tetap jadi modal baginya.

"Apa yang kami lakukan dalam pengujian, yaitu selalu berada di peringkat 10 besar, kini menjadi sedikit tujuan kami. Saya pikir tidak ada gunanya melihat lebih jauh dari itu,” kata Joan Mir, dilansir dari Motosan, Jumat (28/2/2025).

 

