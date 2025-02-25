Mengapa Marc Marquez Dijuluki The Baby Alien?

Marc Marquez dijuluki The Baby Alien karena hal ini (Foto: Instagram/@marcmarquez93)

MENGAPA Marc Marquez dijuluki The Baby Alien? Simak jawabannya dalam artikel ini.

Sosoknya sudah tidak asing sejak kemunculan sensasionalnya pada 2013. Debutnya di kelas utama MotoGP ketika masih berusia 20 tahun langsung membuahkan gelar juara dunia.

1. Asal Usul

Sebelum kemunculan Marquez di kelas utama Moto GP, pembalap Colin Edwards sempat menjuluki beberapa pembalap hebat seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Dani Pedrosa sebagai Alien. Hal itu tidak terlepas dari kehebatan dan dominasi yang mereka tunjukkan.

Namun pada 2013, Stoner memilih untuk pensiun sehingga tersisa tiga alien. Saat itu pula, muncul sosok pemuda kelahiran 17 Februari 1993 yang muncul dan mendominasi balapan tersebut hingga mengalahkan para seniornya.

Marquez di musim pertamanya saja langsung meraih predikat rookie of the year. Ia dirasa pantas menggantikan Stoner yang telah pensiun, sebagai The Next Alien.

2. Muda

Namun karena usianya yang masih sangat muda, julukan alien yang seharusnya disematkan kepadanya berubah menjadi Baby Alien atau Alien yang masih bayi. Sejak itulah, julukan tersebut melekat.