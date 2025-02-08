Daftar Wakil Indonesia di Ruichang China Masters 2025: Kirim 12 Wakil, Ester Nurumi Comeback!

DAFTAR wakil Indonesia di Ruichang China Masters 2025 sudah dirilis. Sejumlah pebulutangkis muda Tanah Air siap ambil bagian, salah satunya Ester Nurumi Tri Wardoyo, yang bakal comeback.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi merilis nama-nama pemain yang akan tampil di Ruichang China Masters 2025. Indonesia pun menurunkan skuad pelapis di ajang Super 100 tersebut.

1. Ruichang China Masters 2025

Ruichang China Masters 2025 akan berlangsung di Ruichang pada 11-16 Maret 2025. Ajang ini juga bersamaan dengan All England 2025 yang memiliki level Super 1000.

Karena itu, Tim Merah Putih menurunkan para pemain lapis untuk turun di ajang ini. Sebut saja seperti tunggal putra yang mengirimkan dua tunggal putra muda, yakni Yohanes Saut Marcellyno dan Moh. Zaki Ubaidillah.

Lalu di ganda putra, ada satu pasangan yang dikirim. Mereka adalah Rahmat Hidayat/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

2. Ester Nurumi Comeback

Hal berbeda didapat dari sektor tunggal putri yang mengirimkan banyak wakil. Ada tujuh pemain yang kali ini dimotori oleh Ester Nurumi Tri Wardoyo. Ini akan menjadi ajang comeback bagi Ester setelah absen cukup lama karena pemulihan cedera.

Selain Ester, ada nama-nama pemain muda lainnya seperti Chiara Marvella Handoyo, Mutiara Ayu Puspitasari, Ruzana, dan Ni Kadek Dhinda Amartya Pratiwi. Lainnya adalah Yulia Yosephine Susanto dan Aisyah Sativa Fatetani.

Pada sektor ganda campuran, ada dua wakil yakni Marwan Faza/Aisyah Salsabila Putri Pranata dan Verrell Yustin Mulia/Pitha Haningtyas Mentari. Sebelum turun di Ruichang China Masters 2025, kedua pasangan ini juga sempat didaftarkan di turnamen Eropa.

Sayangnya di sektor ganda putri harus absen. Tidak ada wakil dari ganda putri Indonesia yang turun di ajang ini.