5 Pembalap Formula 1 dengan Gaji Tertinggi 2025, Nomor 1 Capai Rp1,2 Triliun!

DAFTAR 5 pembalap Formula 1 (F1) dengan gaji tertinggi menarik diketahui. Gaji pokok seorang pembalap dibayar oleh timnya dan itu didasarkan pada faktor-faktor seperti senioritas dan pengalaman hingga performa di lintasan

Sementara, insentif kinerja dibayarkan kepada pembalap berdasarkan hal-hal seperti memenangkan perlombaan atau finis di podium, serta target lain yang ditetapkan tim, seperti jumlah poin kejuaraan yang mereka kumpulkan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (30/1/2025), Okezone telah merangkum pembalap Formula 1 dengan gaji tertinggi, sebagai berikut.

Berikut Pembalap Formula 1 dengan Gaji Tertinggi:

5. Charles Leclerc

Charles Marc Hervé Perceval Leclerc lahir di Monaco, 16 Oktober 1997. Ia berkompetisi di ajang Formula Renault 2.0 Alps bersama tim Fortec Motorsports dan berhasil meraih peringkat kedua serta dinobatkan sebagai rookie terbaik. Setahun berselang, Charles pindah ke kompetisi FIA Formula 3 bersama tim Van Amersfoort Racing.

Pada 2016 menjadi salah satu puncak di awal karier balapan Charles. Ia yang bergabung dengan akademi Ferrari mengikuti ajang GP3 dan berhasil keluar sebagai juara. Pada tahun berikutnya, Charles yang berkompetisi di ajang Formula 2 kembali memperlihatkan kemampuannya dan menjadi juara.

Ia kemudian memulai kariernya di F1 pada tahun 2018 dan bergabung dengan tim Alfa Romeo Sauber. Sayangnya, ia gagal memperlihatkan performa terbaiknya dan hanya menempati urutan ke-13 di klasemen akhir. Mengendarai salah satu mobil balap terbaik, Charles yang masih berusia 22 tahun kala itu langsung meraih sepuluh podium dan dua kemenangan pada musim pertamanya bersama Ferrari.

Ia bahkan menempati posisi keempat dalam klasemen akhir F1 2019. Pada 2022 menjadi pencapaian terbaik Charles di F1 sejauh ini. Ia mencatatkan sebelas podium dan tiga kemenangan yang membawanya menempati urutan kedua klasemen akhir musim tersebut. Gajinya saat ini berkisar di angka USD27 juta atau Rp438,6 miliar.