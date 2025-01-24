Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Cantik yang Wujudkan Mimpi Main di Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |08:11 WIB
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Cantik yang Wujudkan Mimpi Main di Indonesia
Kisah Sabina Altynbekova, pevoli Muslim cantik yang berhasil wujudkan mimpi main di Indonesia menarik untuk diulas (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
KISAH Sabina Altynbekova, pevoli Muslim cantik yang wujudkan mimpi main di Indonesia, menarik untuk diulas. Sebab, ia menjadi warna tersendiri di Proliga 2025.

Nama Altynbekova sudah dikenal pencinta voli Tanah Air sejak 2014. Wajah cantiknya mencuri perhatian saat tampil di Kejuaraan Dunia Voli Junior saat membela Timnas Voli Putri Kazakhstan.

1. Populer

Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

Dalam waktu singkat, Altynbekova langsung populer. Warganet asal Indonesia, terutama Kaum Adam, ramai-ramai mengikuti media sosial Instagram-nya @altynbekova_20.

Masyarakat Indonesia semakin kesengsem begitu mengetahui Altynbekova adalah seorang Muslim yang taat. Ia dianggap sebagai paket lengkap.

2. Bermimpi Main di Indonesia

Menariknya, Altynbekova ternyata punya mimpi bermain di Indonesia. Tentu, hal tersebut semakin disambut baik oleh para penggemarnya di Tanah Air.

Sayangnya, perempuan berusia 28 tahun itu sempat menolak tawaran bermain di Indonesia pada 2019. Sebab, ia menargetkan bisa bermain bersama Al Wasl, klub voli di Uni Emirat Arab (UEA).

 

