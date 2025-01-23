Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Dunia yang Tinggalkan Karier demi Fokus Ibadah, Nomor 1 Eks Liverpool!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 23 Januari 2025 |08:23 WIB
5 Atlet Dunia yang Tinggalkan Karier demi Fokus Ibadah, Nomor 1 Eks Liverpool!
Roberto Firmino merupakan atlet yang pilih tinggalkan karier demi fokus beribadah (Foto: Instagram/@roberto_firmino)
A
A
A

BERIKUT lima atlet dunia yang tinggalkan karier demi fokus beribadah. Salah satunya adalah mantan striker Liverpool.

Agama merupakan pegangan hidup manusia. Setiap insan yang beriman sudah pasti akan menjalankan ibadahnya walau tidak rutin lantaran kesibukan masing-masing.

Sholat. (Foto: Freepik)

Maka dari itu, lima atlet ini pilih tinggalkan karier demi fokus beribadah. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Ini Tinggalkan Karier demi Fokus Ibadah

5. Sandy Koufax

Sandy Koufax Dodger Bue

Eks atlet baseball ini merupakan penganut agama Yahudi yang taat. Koufax bahkan pernah menolak tampil untuk LA Dodgers pada pembukaan World Series gara-gara bertepatan dengan Hari Raya Yom Kippur, hari suci bagi umat Yahudi.

Kariernya tidak berlangsung lama gara-gara cedera. Koufax pensiun di usia 30 tahun pada 1966. Ia lalu menghabiskan sisa hidupnya untuk beribadah.

4. Khabib Nurmagomedov

Khabib Nurmagomedov

Petarung satu ini dikenal sangat taat menjalankan ajaran agama Islam. Nurmagomedov bahkan punya aturan yang membuat UFC sangat menghormatinya.

Pria asal Rusia ini tak pernah mau bertarung saat Bulan Suci Ramadhan lantaran ingin fokus menjalani ibadah puasa. Hal itu kemudian diikuti oleh petarung-petarung beragama Islam lainnya di ajang UFC.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
