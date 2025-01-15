5 Atlet Voli Asing Proliga 2025 yang Punya Followers IG Terbanyak, Nomor 1 Sentuh 1,1 Juta!

Sabina Altynbekova menjadi salah satu pevoli asing di Proliga 2025 dengan pengikut Instagram terbanyak (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

BERIKUT lima atlet voli asing Proliga 2025 yang punya followers IG (Instagram) terbanyak. Salah satunya menembus hingga 1,1 juta pengikut.

Kompetisi Proliga baru saja bergulir pada awal 2025. Sejumlah nama pevoli populer dari dalam mau pun luar negeri ikut meramaikan.

Proliga 2025 diikuti 12 kontestan dan bergulir 3 Januari hingga 11 Maret (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Lalu, siapa saja lima atlet voli asing Proliga 2025 yang punya followers IG terbanyak? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Voli Asing Proliga 2025 yang Punya Followers IG Terbanyak

5. Erica Staunton (87,4 Ribu)

Erica Staunton (Foto: Instagram/@ericastaunton)

Pemain satu ini bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Atlet asal Amerika Serikat ini memiliki 87,4 ribu pengikut di akun @ericastaunton.

Staunton sebelumnya sempat berlaga di Filipina dengan memperkuat klub Creamline Cool. Ia dikenal memiliki wajah yang cantik.

4. Valentina Diouf (94 Ribu)

Valentina Diouf (Foto: Instagram/@durbansmile)

Pemain satu ini memperkuat Jakarta Elektrik PLN. Perempuan asal Italia ini memiliki sekira 94 ribu pengikut di akun @durbansmile.

Sebelum tampil di Proliga, Diouf memperkuat klub voli asal Prancis, Volley Mulhouse Alsace. Patut dinanti seperti apa penampilannya.