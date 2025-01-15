Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Voli Asing Proliga 2025 yang Punya Followers IG Terbanyak, Nomor 1 Sentuh 1,1 Juta!

Rizky Darmawan , Jurnalis-Rabu, 15 Januari 2025 |16:49 WIB
5 Atlet Voli Asing Proliga 2025 yang Punya <i>Followers</i> IG Terbanyak, Nomor 1 Sentuh 1,1 Juta!
Sabina Altynbekova menjadi salah satu pevoli asing di Proliga 2025 dengan pengikut Instagram terbanyak (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
A
A
A

BERIKUT lima atlet voli asing Proliga 2025 yang punya followers IG (Instagram) terbanyak. Salah satunya menembus hingga 1,1 juta pengikut.

Kompetisi Proliga baru saja bergulir pada awal 2025. Sejumlah nama pevoli populer dari dalam mau pun luar negeri ikut meramaikan.

Proliga 2025 diikuti 12 kontestan dan bergulir 3 Januari hingga 11 Maret (Foto: MPI/Cikal Bintang)
Proliga 2025 diikuti 12 kontestan dan bergulir 3 Januari hingga 11 Maret (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Lalu, siapa saja lima atlet voli asing Proliga 2025 yang punya followers IG terbanyak? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Voli Asing Proliga 2025 yang Punya Followers IG Terbanyak

5. Erica Staunton (87,4 Ribu)

Erica Staunton (Foto: Instagram/@ericastaunton)
Erica Staunton (Foto: Instagram/@ericastaunton)

Pemain satu ini bergabung dengan Jakarta Pertamina Enduro. Atlet asal Amerika Serikat ini memiliki 87,4 ribu pengikut di akun @ericastaunton.

Staunton sebelumnya sempat berlaga di Filipina dengan memperkuat klub Creamline Cool. Ia dikenal memiliki wajah yang cantik.

4. Valentina Diouf (94 Ribu)

Valentina Diouf (Foto: Instagram/@durbansmile)
Valentina Diouf (Foto: Instagram/@durbansmile)

Pemain satu ini memperkuat Jakarta Elektrik PLN. Perempuan asal Italia ini memiliki sekira 94 ribu pengikut di akun @durbansmile.

Sebelum tampil di Proliga, Diouf memperkuat klub voli asal Prancis, Volley Mulhouse Alsace. Patut dinanti seperti apa penampilannya.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement