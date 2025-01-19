Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Reaksi Megawati Hangestri Usai Bawa Red Sparks Catat 11 Kemenangan Beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |18:28 WIB
Reaksi Megawati Hangestri Usai Bawa Red Sparks Catat 11 Kemenangan Beruntun di Liga Voli Korea Selatan 2024-2025
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

REAKSI Megawati Hangestri usai bawa Red Sparks catat 11 kemenangan beruntun di Liga Korea Selatan 2024-2025. Catatan manis itu terukir usai Red Sparks mengalahkan Hi Pass dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

Megawati mengatakan bahwa Red Sparks yang sekarang memiliki mental lebih kuat. Mereka pun mulai memahami caranya meraih kemenangan.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

1. Red Sparks Lanjutkan Tren Positif

Red Sparks berhasil melanjutkan tren positifnya kala menghadapi Hi Pass. Mereka bahkan meraih kemenangan telak.

Red Sparks membungkam Hi Pass dengan skor 3-0 (25-22, 25-22, 25-20). Laga itu digelar di Daejeon Chungmu Gymnasium, Sabtu 18 Agustus 2025.

Megawati Hangestri tampil moncer dengan mengemas 19 poin. Hasil manis ini sekaligus membawanya menjadi pemain dengan poin terbanyak di laga tersebut.

 

Halaman:
1 2
