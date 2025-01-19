6 Event MMA Bakal Digelar di Indonesia Sepanjang 2025 demi Cetak Petarung Berkualitas

Brave Combat akan menggelar enam event MMA di Indonesia sepanjang 2025 (Foto: Brave Combat)

SEBANYAK enam event MMA bakal digelar di Indonesia sepanjang 2025. Hal ini dapat mencetak petarung-petarung bela diri campuran (MMA) berkualitas di Tanah Air.

Brave Combat Federation (Brave CF), organisasi MMA ternama asal Timur Tengah, mengumumkan rencana menggelar enam event akbar di Indonesia. Vice President Rika Aryuna menuturkan, enam event itu akan dibagi dalam beberapa sesi.

1. Enam Sesi

Enam event itu terdiri dari Brave Scouting Series pada Januari, Februari, April, dan Mei 2025. Audisi terbuka bagi talenta MMA dari seluruh federasi dan Road to Brave pada Agustus 2025 merupakan ajang bergengsi yang mempertemukan pemenang Scouting Series dengan fighter Brave CF Indonesia.

Selain itu, juga ada Brave Fight Night pada November 2025 sebagai acara puncak. Acara tersebut akan menghadirkan pertarungan antara petarung Indonesia dan fighter internasional, disiarkan langsung di lebih dari 300 stasiun TV dunia.

“Event ini bukan hanya kompetisi, tetapi juga langkah strategis untuk mencetak petarung Indonesia yang siap bersaing di panggung dunia,” ujar Rika di Jakarta, Sabtu 18 Januari 2025.

2. Pentingnya Pembinaan

Sementara itu, Manajer Fighter Brave CF Indonesia, Laksda (Purn) Dr. Suyono Thamrin, menyoroti pentingnya pembinaan atlet yang profesional. Namun, hal itu perlu dukungan berbagai pihak agar berjalan maksimal.

“Kami akan melibatkan pelatih terbaik, termasuk dari TNI, untuk menciptakan petarung tangguh dengan karier yang terencana,” kata Laksda Suryono.