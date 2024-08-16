Petarung MMA Muda Wakili Indonesia ke Kejuaraan Asia di Pakistan

JAKARTA – Federasi Mixed Martial Arts Indonesia (INAMMAF) terus bermanuver untuk meningkatkan perkembangan olahraga MMA Tanah Air. Terbaru, INAMMAF mengirim satu atlet muda, Reyhan Arianto, ke Kejuaraan Asia IMMAF 2024.

Kejuaraan tersebut dijadwalkan berlangsung di Lahore, Pakistan, pada 18 sampai 22 Agustus 2024. Adapun format yang dipakai pada kejuaraan itu adalah turnamen knockout. Sehingga, Rayhan yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia harus fokus penuh untuk bisa melangkah jauh.

Ketua INAMMAF, Dimaz Raditya Nazar Soesatyo, mengungkapkan Reyhan dipilih melalui seleksi yang sangat ketat. Dimaz berharap keikutsertaan Reyhan di Kejuaraan Asia IMMAF 2024 ini menjadi pelecut semangat bagi atlet-atlet MMA Tanah Air.

"Jadi Reyhan Arianto ini adalah satu atlet MMA terbaik, sudah melewati beberapa tahapan seleksi yang kami lakukan. Alhamdulillah Reyhan kita kirim ke kejuaraan Asian Championship IMMAF yang diadakan tanggal 18-22 Agustus di Lahore, Pakistan. Besok berangkat," kata Dimaz kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 15 Agustus 2024.

"Harapan saya dan teman-teman INAMMAF semua agar atlet-atlet MMA Indonesia bisa ikuti jejaknya mas Reyhan karena pertandingan di kancah internasional sangat banyak tapi kesempatan untuk atlet Indonesia kesana belum terlalu banyak," sambungnya.

Dimaz pun tidak mematok target khusus untuk Reyhan. Tentu juara menjadi sesuatu yang diharapkan, namun kalau pada akhirnya tidak juara, dia tetap memberikan apresiasi kepada atlet berusia 20 tahun tersebut.