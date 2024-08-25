Pertarungan Menghibur Ferdian Paleka vs Kaisar Kumis di One Pride MMA 81 Tuai Pujian

JAKARTA – Ketua Umum Komite Olahraga Beladairi Indonesia (KOBI), Ardiansyah Bakrie, mengapresiasi pertarungan menghibur yang ditunjukkan para petarung yang mentas di One Pride MMA 81. Pertarungan itu digelar pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam WIB di Hall A Basket GBK, Senayan, Jakarta.

One Pride MMA 81 King Size New Champion yang bertajuk One Stop Sportainment memunculkan jawara baru interim dikelas flyweight yakni, Aditya Ginting. Hasil itu didapat setelah Aditya menyikat Billy Pasulatan.

Billy lempar handuk alias menyerah dalam ronde keempat. Ia tak kuasa lagi menahan amukan Aditya yang terus menyerangnya.

Pada pertandingan lainnya, Ferdian Paleka berhasi menghajar Rakha Maulana Muhtadi alias Kaisar Kumis. Ia memaksanya cium darah lewat pukulan ground and pound.

Hebatnya lagi, Paleka menang hanya dalam satu ronde saja atas Kaisar Kumis. Dia tampil sangat garang dan membuktikan kualitas tarungnya.

BACA JUGA: Kaisar Kumis dan Ferdian Paleka Ingin Sajikan Duel 30 Detik di One Pride MMA 81

Kemudian, ada pula Qurrota Ayun yang menggilas Chasna Atika. Dia menang lewat angka atau keputusan juri setelah melewati duel sengit selama tiga ronde.

Ardi mengaku sangat terhibur dengan pertarungan yang tersaji di One Pride MMA 81. Ia pun berharap pertarungan Paleka dengan Kumis dapat menghibur para penonton yang menyaksikannya.