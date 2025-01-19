Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Proliga 2025: Bandung BJB Tandamata Keok, Jakarta Popsivo Polwan Petik Kemenangan

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 19 Januari 2025 |00:05 WIB
Hasil Lengkap Proliga 2025: Bandung BJB Tandamata Keok, Jakarta Popsivo Polwan Petik Kemenangan
Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025. (Foto: Instagram/popsivopolwan)
MALANG – Tiga pertandingan menarik baru saja berlangsung di laga lanjutan Proliga 2025, pada Sabtu 18 Januari 2025. Seperti halnya Bandung BJB Tandamata yang keok, sampai Jakarta Popsivo Polwan yang sukses menang dan mantap bertengger di puncak klasemen.

Tiga pertandingan pada ronde pertama pekan ketiga itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Duel Bandung Bjb Tandamata versus Jakarta Pertamina Enduro menjadi pembuka.

1. Bandung BJB Tandamata vs Jakarta Pertamina Enduro

Laga yang mempertemukan dua tim voli putri itu berhasil dimenangkan oleh Jakarta Pertamina Enduro. Tim besutan Bullent Karsioglu sukses merebut kemenangan atas Bandung Bjb Tandamata dengan skor 3-1 (25-22, 14-25, 25-19, dan 25-21).

Ini menjadi kemenangan kedua bagi Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2025.

Bandung BJB Tandamata (instagram/bandungbjbtandamataofficial)
Bandung BJB Tandamata (instagram/bandungbjbtandamataofficial)

2. Jakarta Popsivo Polwan vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Berlanjut pada pertandingan kedua, ada Jakarta Popsivo Polwan yang bersua dengan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia.

Jakarta Popsivo Polwan kembali meraih kemenangan atas lawannya kali ini. Tim asuhan Gerardo Daglo itu sukses menumbangkan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia dengan skor sempurna 3-0 (25-13, 25-22, dan 25-19).

 

