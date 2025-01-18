Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Proliga 2025: Respons Pelatih Jakarta Popsivo Polwan Usai Catatkan 4 Kemenangan Beruntun

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 Januari 2025 |09:23 WIB
Proliga 2025: Respons Pelatih Jakarta Popsivo Polwan Usai Catatkan 4 Kemenangan Beruntun
Laga Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2025 (Foto: Okezone/Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG – Jakarta Popsivo Polwan melanjutkan dominasi di Proliga 2025 dengan mencatatkan empat kemenangan beruntun. Terbaru, mereka mengalahkan Jakarta Livin Mandiri pada seri ketiga Proliga 2025 dengan skor 3-2 (25-17, 25-23, 25-27, 21-25, 17-15).

Laga Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Januari 2025 sore WIB. Arsella Nuari cs tampil apik untuk meredam lawannya.

1. Unggul 2 Set

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2025 (Foto: Proliga)
Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2025 (Foto: Proliga)

Popsivo sempat unggul dua set terlebih dahulu. Namun, Livin' memaksa harus bermain lima set, saat mampu meraih dua set berikutnya. 

Tim milik Polri itu sebelumnya menumbangkan Jakarta Pertamina Enduro, Yogya Falcons, dan Bank BJB Tandamata. Sementara, Livin Mandiri menela kekalahan perdananya musim ini.

2. Hilang Konsentrasi

Pelatih Popsivo Polwan, Gerardo Daglio mengatakan, pemainnya kehilangan konsentrasi di set ketiga dan keempat. Beruntung, mereka sukses mengunci kemenangan.

“Pemain kehilangan konsentrasi sehingga lawan bisa menyamakan kedudukan (tapi) kami bisa memenangkan pertandingan," ucap Gerardo dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (18/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/43/3138472/jakarta_bhayangkara_presisi-uqFt_large.jpg
Ini Kunci Sukses Bhayangkara Presisi Kalahkan Jakarta LavAni di Grand Final Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/43/3138276/surabaya_samator_rebut_peringkat_tiga_proliga_2025-kzEa_large.jpg
Kalahkan Palembang BSB, Surabaya Samator Amankan Peringkat Tiga Proliga 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138272/jakarta_bhayangkara_presisi-Qnax_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025: Kejutkan Jakarta Lavani, Bhayangkara Presisi Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138108/jakarta_lavani-4yAV_large.jpg
Jadwal Grand Final Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Lavani vs Jakarta Bhayangkara Presisi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/43/3138094/jakarta_pertamina_enduro-NjEy_large.jpg
Daftar Penghargaan Proliga 2025 Putri: Junaida Santi Pemain Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/43/3138072/jakarta_pertamina_enduro_juara_proliga_2025_di_kategori_putri-JhNL_large.jpg
Hasil Grand Final Proliga 2025 Putri: Jakarta Pertamina Enduro Juara Usai Kalahkan Popsivo Polwan!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement