Proliga 2025: Respons Pelatih Jakarta Popsivo Polwan Usai Catatkan 4 Kemenangan Beruntun

MALANG – Jakarta Popsivo Polwan melanjutkan dominasi di Proliga 2025 dengan mencatatkan empat kemenangan beruntun. Terbaru, mereka mengalahkan Jakarta Livin Mandiri pada seri ketiga Proliga 2025 dengan skor 3-2 (25-17, 25-23, 25-27, 21-25, 17-15).

Laga Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Januari 2025 sore WIB. Arsella Nuari cs tampil apik untuk meredam lawannya.

1. Unggul 2 Set

Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2025 (Foto: Proliga)

Popsivo sempat unggul dua set terlebih dahulu. Namun, Livin' memaksa harus bermain lima set, saat mampu meraih dua set berikutnya.

Tim milik Polri itu sebelumnya menumbangkan Jakarta Pertamina Enduro, Yogya Falcons, dan Bank BJB Tandamata. Sementara, Livin Mandiri menela kekalahan perdananya musim ini.

2. Hilang Konsentrasi

Pelatih Popsivo Polwan, Gerardo Daglio mengatakan, pemainnya kehilangan konsentrasi di set ketiga dan keempat. Beruntung, mereka sukses mengunci kemenangan.

“Pemain kehilangan konsentrasi sehingga lawan bisa menyamakan kedudukan (tapi) kami bisa memenangkan pertandingan," ucap Gerardo dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (18/1/2025).