Hasil Lengkap Proliga 2025 Hari Ini: Jakarta Popsivo Polwan dan Jakarta LavAni Kompak Menang

MALANG – Sebanyak tiga pertandingan tersaji dalam lanjutan kompetisi bola voli Proliga 2025, Jumat (17/1/2025). Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Electric PLN, dan Jakarta LavAni berhasil meraih kemenangan dalam laga kali ini.

Hasil lengkap laga lanjutan Proliga 2025 hari ini, Jumat (17/1/2025), menampilkan tiga pertandingan yang menarik. Dari tiga laga tersebut, Jakarta LavAni, Jakarta Electric PLN, hingga Jakarta Popsivo Polwan kompak petik kemenangan.

Ketiga pertandingan ronde pertama pekan ketiga Proliga 2025 itu berlangsung di GOR Ken Arok, Malang, Jawa Timur. Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Livin Mandiri menjadi pertandingan pembuka.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Livin Mandiri

Duel tim voli putri yang berlangsung sengit itu berhasil dimenangkan oleh Jakarta Popsivo Polwan dengan skor 3-2 (25-17, 25-23, 25-27, 21-25, dan 16-14). Hasil ini membuat tim besutan Geraldo Daglio meraih kemenangan keempat di Proliga 2025.

Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@popsivopolwan)

2. Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia vs Jakarta Electric PLN

Berlanjut pada pertandingan kedua, tim putri Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia menantang Jakarta Electric PLN. Laga ini dimenangkan oleh Jakarta Electric PLN dengan hasil meyakinkan 3-0 (25-23, 25-19, dan 25-18).

Ini merupakan kemenangan kedua bagi tim asuhan Chamnan Dokmai tersebut di Proliga 2025. Sebelumnya, Jakarta Electric PLN sukses membekuk Yogya Falcons (3-0) di laga pembuka kompetisi.