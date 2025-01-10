Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Atlet Indonesia yang Pilih Jadi Mualaf dan Teguh Jalankan Perintah Agama, Nomor 1 Senang Dengar Azan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 10 Januari 2025 |19:08 WIB
5 Atlet Indonesia yang Pilih Jadi Mualaf dan Teguh Jalankan Perintah Agama, Nomor 1 Senang Dengar Azan
Maria Febe Kusumastuti termasuk lima atlet Indonesia yang pilih jadi mualaf (Foto: Instagram/@mariafebe13)
A
A
A

BERIKUT lima atlet Indonesia yang pilih jadi mualaf dan teguh menjalani perintah agama. Salah satunya ternyata dengar azan saat masih Non-Muslim.

Hidayah Allah SWT memang bisa menyapa siapa saja termasuk mereka yang tidak terlahir sebagai Muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan jawaban yang pas untuk panggilan tersebut.

Kalung lafaz Allah (Foreveryoungnrich)

Lalu, siapa saja lima atlet Indonesia yang pilih jadi mualaf dan teguh jalani perintah agama? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Indonesia yang Pilih Jadi Mualaf

5. Markus Horison

markus horison

Eks Timnas Indonesia ini menjadi seorang mualaf pada 2004. Ia lalu mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

Mantan pesepakbola berkepala plontos itu kini menikah dengan perempuan bernama Bylqis Juwita Ningsih. Markus termasuk teguh dalam menjalankan perintah agama.

4. Cristian Gonzales

Cristian Gonzales @eva_ellococg10

Legenda sepakbola Indonesia ini menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003 sebelum menikahi perempuan bernama Eva Siregar. Ia juga memiliki nama baru yakni Mustafa Habibi.

Setelah menjadi seorang Muslim, Gonzales justru semakin sangar di lapangan. Ia tercatat menjadi top skor Liga Indonesia pada 2005, 2006 dan 2007-2008. Setiap kali mencetak gol, pria asal Uruguay ini melakukan selebrasi sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/40/3169289/simak_kisah_pebulu_tangkis_supercantik_rusia_bernama_viktoriia_kozyreva_yang_disebut_sebut_lebih_cantik_ketimbang_gronya_somerville-1oNj_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Asal Rusia Viktoriia Kozyreva, Pesona Cantiknya Melebihi Gronya Somerville
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/40/3165095/simak_kisah_lucu_jonatan_christie_diadukan_ke_sang_istri_gara_gara_chiharu_shida-hDqd_large.jpg
Kisah Lucu Jonatan Christie Curi-Curi Pandang ke Chiharu Shida, sang Istri Dicolek Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/40/3161668/kisah_pebulu_tangkis_supercantik_lianne_tan_yang_menikah_dengan_pemain_pelatnas_pbsi_ada_di_artikel_ini-tQoZ_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Berdarah Indonesia Lianne Tan, Putuskan Menikah dengan Mantan Pemain Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/40/3156058/pebulu_tangkis_cantik_alexandra_boje_kagum_dengan_indahnya_indonesia-EQDn_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/40/3155499/simak_kisah_sedih_petenis_cantik_india_radhika_yadav_yang_tewas_ditembak_sang_ayah-LpaD_large.jpg
Kisah Sedih Petenis Cantik asal India Radhika Yadav, Tewas Ditembak sang Ayah karena Tak Tahan Dihina Tetangga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/43/3154974/ade_rai_menyebut_10_makanan_ini_harus_dijauhi_jika_ingin_awet_muda-92nt_large.jpg
10 Makanan Ini Wajib Dijauhi jika Ingin Awet Muda Menurut Ade Rai, Nomor 1 Susah Banget!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement