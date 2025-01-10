5 Atlet Indonesia yang Pilih Jadi Mualaf dan Teguh Jalankan Perintah Agama, Nomor 1 Senang Dengar Azan

Maria Febe Kusumastuti termasuk lima atlet Indonesia yang pilih jadi mualaf (Foto: Instagram/@mariafebe13)

BERIKUT lima atlet Indonesia yang pilih jadi mualaf dan teguh menjalani perintah agama. Salah satunya ternyata dengar azan saat masih Non-Muslim.

Hidayah Allah SWT memang bisa menyapa siapa saja termasuk mereka yang tidak terlahir sebagai Muslim. Mengucapkan dua kalimat syahadat merupakan jawaban yang pas untuk panggilan tersebut.

Lalu, siapa saja lima atlet Indonesia yang pilih jadi mualaf dan teguh jalani perintah agama? Simak ulasan berikut ini.

5 Atlet Indonesia yang Pilih Jadi Mualaf

5. Markus Horison

Eks Timnas Indonesia ini menjadi seorang mualaf pada 2004. Ia lalu mengganti namanya meniadi Markus Haris Maulana.

Mantan pesepakbola berkepala plontos itu kini menikah dengan perempuan bernama Bylqis Juwita Ningsih. Markus termasuk teguh dalam menjalankan perintah agama.

4. Cristian Gonzales

Legenda sepakbola Indonesia ini menjadi mualaf pada 9 Oktober 2003 sebelum menikahi perempuan bernama Eva Siregar. Ia juga memiliki nama baru yakni Mustafa Habibi.

Setelah menjadi seorang Muslim, Gonzales justru semakin sangar di lapangan. Ia tercatat menjadi top skor Liga Indonesia pada 2005, 2006 dan 2007-2008. Setiap kali mencetak gol, pria asal Uruguay ini melakukan selebrasi sujud sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT.