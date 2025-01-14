Tak Mau Terlena Hasil Manis atas Surabaya Samator di Proliga 2025, Jakarta LavAni Diminta Tetap Jaga Fokus

GRESIK - Jakarta LavAni baru saja memetik kemenangan penting atas Surabaya Samator di laga lanjutan Proliga 2025, pada Minggu 12 Januari 2025. Meski kemenangan tersebut sangat penting, asisten pelatih Jakarta LavAni, Erwin Rusni tak mau timnya sampai terlena hingga kehilangan fokus.

Ya, kemenangan atas Surabaya Samator memang menjadi sebuah kemenangan yang sangat penting. Sebab Jakarta LavAni memberikan kekalahan perdana untuk Surabaya Samator dalam Proliga 2025.

1. Kemenangan Penting atas Surabaya Samator

Dalam dua laga yang dilalui sebelumnya, Samator lebih dulu menang atas Jakarta Garuda Jaya 3-2 (4/1) dan Palembang Bank Sumsel Babel 3-1 (10/1), sedangkan di laga pertamanya, Lavani menang 3-1 atas Jakarta Bhayangkara Presisi (3/1) di GOR Jatidiri, Semarang.

Surabaya Samator di Proliga 2025 (Foto: Instagram/@surabayasamator)

Erwin Rusni bersyukur timnya dapat meraih hasil maksimal dalam laga itu. Menurutnya, hasil akhir tersebut karena Dio Zulfikri dan kolega juga menunjukkan perkembangan bagus.

“Kami alhamdulillah keseluruhan mulai ada peningkatannya. Terutama si (Taylor Lee) Sander,” kata Erwin dalam keterangn pers, dikutip Selasa (14/1/2025).

“Mungkin ada sedikitlah kekurangan seperti servis, kadang-kadang kami mati sendiri. Tapi akan kami perbaiki,” tambahnya.