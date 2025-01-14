Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

5 Pevoli Asing yang Cantiknya bak Model di Proliga 2025, Nomor 1 Idola Kaum Adam Tanah Air

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |19:10 WIB
5 Pevoli Asing yang Cantiknya bak Model di Proliga 2025, Nomor 1 Idola Kaum Adam Tanah Air
Polina Shemanova termasuk pevoli asing di Proliga 2025 yang cantiknya bak model (Foto: Instagram/@pilogeeaa11)
A
A
A

BERIKUT lima pevoli asing yang cantiknya bak model di Proliga 2025. Salah satunya adalah idola kaum adam di Tanah Air.

Proliga 2025 sudah dimulai sejak awal Januari 2025. Dua seri sudah digelar yakni di Semarang (Jawa Tengah) dan Gresik (Jawa Timur).

Proliga 2025 diikuti 12 kontestan dan bergulir 3 Januari hingga 11 Maret (Foto: MPI/Cikal Bintang)
Proliga 2025 diikuti 12 kontestan dan bergulir 3 Januari hingga 11 Maret (Foto: Okezone/Cikal Bintang)

Dari dua pekan itu, ada lima pevoli asing yang mencuri perhatian. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Pevoli Asing yang Cantiknya bak Model di Proliga 2025

5. Elena Samoilenko

Elena Samoilenko (Foto: Instagram/@lenasavkina)
Elena Samoilenko (Foto: Instagram/@lenasavkina)

Pemain satu ini tampil di tim Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2025. Samoilenko merupakan pevoli asal Rusia.

Ini merupakan kali pertama sang pevoli tampil di Indonesia. Wajah cantik dan postur menjulangnya cukup mencuri perhatian.

4. Erica Staunton

Erica Staunton (Foto: Instagram/@ericastaunton)
Erica Staunton (Foto: Instagram/@ericastaunton)

Pemain satu ini juga tampil di tim Jakarta Pertamina Enduro pada Proliga 2025. Staunton merupakan pevoli cantik berkebangsaan Amerika Serikat (AS).

Ini juga merupakan kali pertama sang pevoli berusia 24 tahun tampil di Indonesia. Wajah cantik dan tubuh atletis Staunton menjadi pesona tersendiri.

 

Halaman:
1 2 3
