Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Lengkap Proliga 2025: Jakarta LavAni Menang, Yogya Falcons Lagi-Lagi Tumbang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |00:03 WIB
Hasil Lengkap Proliga 2025: Jakarta LavAni Menang, Yogya Falcons Lagi-Lagi Tumbang
Yogya Falcons lagi-lagi kalah di laga lanjutan Proliga 2025. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

GRESIK - Sebanyak tiga pertandingan menarik di Proliga 2025 baru saja berakhir pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam laga lanjutan Proliga 2025 yang dimainkan di GOR Tri Dharma, Gresik, tersebut ada Jakarta LavAni yang meraih kemenangan hingga Yogya Falcons yang lagi-lagi menelan kekalahan.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

Pertandingan hari ini dibuka dengan Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan tersebut berjalan cukup sengit karena berlangsung selama empat set.

Jakarta Popsivo Polwan sempat tertinggal di set pertama. Namun pada akhirnya mereka berhasil bangkit dan kalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1 (21-25, 25-14, 25-19, 25-18).

2. Gresik Petrokimia vs Yogya Falcons

Pemain Yogya Falcons Sabina Altynbekova
Pemain Yogya Falcons Sabina Altynbekova

Kemudian pertandingan kedua mempertemukan tim putri Gresik Petrokimia kontra Yogya Falcons. Kedua tim sama-sama menurunkan skuad terbaiknya, tapi Gresik Petrokimia lebih mendominasi permainan.

Gresik Petrokimia yang tampil dominan sukses menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0 (25-21, 25-8, 25-20). Sementara, kekalahan ini membuat Yogya Falcons memperpanjang tren negatifnya karena mereka belum pernah meraih kemenangan di Proliga 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790//sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799//sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/51/3168211//update_ranking_fifa_timnas_indonesia_hari_ini_minggu_7_september_2025_pssi-dWJV_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Negara Sabina Altynbekova Diancam Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/43/3164857//sabina_altynbekova-pR3W_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Cantik Sabina Altynbekova, Diam-Diam Telah Jadi Janda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/43/3160529//sabina_altynbekova-eiXx_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim yang Senang Doanya Main di Indonesia Telah Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/43/3153218//sabina_altynbekova_dan_sayat_salmanuly_resmi_bercerai-0uFc_large.jpg
Tak Banyak yang Tahu, Pevoli Cantik Sabina Altynbekova dan Sayat Salmanuly Resmi Bercerai?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement