Hasil Lengkap Proliga 2025: Jakarta LavAni Menang, Yogya Falcons Lagi-Lagi Tumbang

GRESIK - Sebanyak tiga pertandingan menarik di Proliga 2025 baru saja berakhir pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam laga lanjutan Proliga 2025 yang dimainkan di GOR Tri Dharma, Gresik, tersebut ada Jakarta LavAni yang meraih kemenangan hingga Yogya Falcons yang lagi-lagi menelan kekalahan.

1. Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro

Pertandingan hari ini dibuka dengan Jakarta Popsivo Polwan versus Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan tersebut berjalan cukup sengit karena berlangsung selama empat set.

Jakarta Popsivo Polwan sempat tertinggal di set pertama. Namun pada akhirnya mereka berhasil bangkit dan kalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan skor 3-1 (21-25, 25-14, 25-19, 25-18).

2. Gresik Petrokimia vs Yogya Falcons

Pemain Yogya Falcons Sabina Altynbekova

Kemudian pertandingan kedua mempertemukan tim putri Gresik Petrokimia kontra Yogya Falcons. Kedua tim sama-sama menurunkan skuad terbaiknya, tapi Gresik Petrokimia lebih mendominasi permainan.

Gresik Petrokimia yang tampil dominan sukses menutup pertandingan dengan kemenangan telak 3-0 (25-21, 25-8, 25-20). Sementara, kekalahan ini membuat Yogya Falcons memperpanjang tren negatifnya karena mereka belum pernah meraih kemenangan di Proliga 2025.