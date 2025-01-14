Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap MotoGP yang Debut di Usia Muda, Nomor 1 Tampil di Umur 18 Tahun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |06:59 WIB
Fabio Quartararo berusia belasan tahun saat debut di MotoGP. (Foto: Instagram Quartararo)
ADA 5 pembalap MotoGP yang debut di usia muda yang menarik untuk dibahas. Sebab para rider muda itu terbilang sangat beruntung dan hebat lantaran mendapatkan kesempatan untuk debut di ajang balap motor paling kompetitif tersebut ketika masih minin pengalaman.

Seperti yang diketahui, banyak pembalap motor yang berlomba-lomba tampil di ajang MotoGP. Namun, untuk sebagian pihak bermain di MotoGP bukanlah sesuatu yang menyulitkan.

Terbukti saat ini sudah semakin banyak rider muda yang sukses menembus kelas MotoGP. Lantas dari banyak pembalap muda tersebut, siapa yang berhasil debut di usia terbilang muda.

Berikut 5 Pembalap MotoGP yang Debut di Usia Muda:

5. Fabio Quartararo (19 tahun 11 bulan)

Fabio Quartararo,. yamahamotogp
Fabio Quartararo,. yamahamotogp

Pada saat debut di MotoGP 2019, umur Fabio Quartararo baru 19 tahun 11 bulan. Bergabung dengan tim Petronas Yamaha SRT, kala itu Quartararo sukses menjadi perhatian.

Selain karena mampu tampil mengejutkan, Quartararo merupakan pembalap belasan tahun yang berhasil debut di MotoGP setelah sekian tahun tak pernah terjadi lagi. Pada MotoGP 2019 itu, Quartararo sukses jadi rookie of the year dan dua tahun setelahnya, ia sukses menjuarai MotoGP 2021.

4. Fermin Aldeguer (19 tahun 11 bulan)

fermin aldeguer foto motogp
fermin aldeguer foto motogp

Aldeguer merupakan pembalap rookie di MotoGP 2025. Saat MotoGP 2025 dimulai pada Maret mendatang di Sirkuit Chang, Thailand, maka usia Aldeguer berumur 19 tahun 11 bulan.

Aldguer pun diketahui menggantikan Marc Marquez di Gresini Ducati.

 

Halaman:
1 2 3
