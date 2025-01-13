Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klarifikasi Khabib Nurmagomedov Diusir dari Pesawat, Beberkan Kronologinya

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 13 Januari 2025 |11:44 WIB
Klarifikasi Khabib Nurmagomedov Diusir dari Pesawat, Beberkan Kronologinya
Berikut kronologi dan penjelasan Khabib Nurmagomedov diusir dari pesawat. (Foto: Instagram/@khabib_nurmagomedov)




KRONOLOGI Khabib Nurmagomedov diusir dari pesawat usai duduk di dekat pintu darurat akan diulas Okezone. Momen itu terjadi kala legenda UFC tersebut hendak terbang dari Las Vegas, Amerika Serikat, menuju Los Angeles.

Ya, Khabib Nurmagomedov jadi sorotan besar. Dia viral usai videonya diusir dari pesawat saat hendak terbang dari Las Vegas menuju Losa Angeles pada Minggu 12 Januari 2025 ramai merebak di media sosial.

Khabib Nurmagomedov

1. Kronologi Khabib Nurmagomedov Diusir dari Pesawat

Diketahui, Khabib hendak menumpangi pesawat Frontier Airlines dari Bandara Internasional Harry Reid, Las Vegas kala itu. Dia pun mendapat tempat duduk di barisan pintu darurat.

Dikutip dari Al Jazeera, Senin (13/1/2025), perdebatan dimulai ketika awak kabin mempertanyakan kesiapan Khabib membantu penumpang lain jika ada keadaan darurat. Pasalnya, eks petarung UFC itu duduk di barisan pintu keluar pesawat.

Dari sana, perseteruan dimulai. Dalam video yang beredar di media sosial, Khabib diminta pramugari itu untuk pindah tempat karena tak diizinkan duduk di barisan pintu darurat.

“Kami tidak mengizinkan Anda duduk di baris pintu darurat. Saya akan memanggil pengawas. Anda dapat pindah ke kursi lain atau kami akan menurunkan Anda dari pesawat,” ucap seorang pramugari kepada Khabib dalam video yang beredar di X.

Perdebatan itu membuat pramugari akhirnya memanggil pihak keamanan. Buntutnya, Khabib dikeluarkan dari pesawat.

 

