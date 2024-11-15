Advertisement
SPORT LAIN

Daftar 15 Petarung UFC dengan Bayaran Tertinggi, Conor McGregor Ungguli Khabib Nurmagomedov!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |08:28 WIB

Conor McGregor termasuk 15 petarung UFC dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah (Foto: Instagram/@billionairemma)
SIMAK daftar 15 petarung UFC dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah. Conor McGregor memuncaki daftar tersebut, mengungguli Khabib Nurmagomedov!

MMA menjadi salah satu olahraga yang mengalami pertumbuhan pesat secara global, banyak para penggemar menanti para petarung papan atas untuk berduel di oktagon. Seiring dengan naiknya UFC, ajang bela diri ini menjadi sangat populer.

UFC 306 (Foto: Instagram/@ufc)

Promotor terbesar itu menyajikan pertarungan-pertarungan terbaik yang tidak pernah dilewatkan oleh penggemar setianya. Tentu saja, kenaikan pamor itu berdampak langsung pada penghasilan yang diterima para petarungnya.

Terdapat 15 petarung UFC dengan bayaran tertinggi. Lima di antara petarung itu akan dibahas secara mendalam.

5. Anderson Silva

Anderson Silva

Pria asal Brasil ini masuk dalam daftar petarung dengan penghasilan tertinggi sepanjang masa. Mantan juara kelas middleweight itu disebut mendapat bayaran sebesar USD13,5 juta (setara Rp215 miliar), selama karernya.

Jumlah ini belum termasuk bonus per tayang dan pendapatan sponsor. Silva telah menjalani 25 pertarungan di UFC, dengan 22 di antaranya menghasilkan rata-rata USD 200 ribu (setara Rp3,2 miliar).

4. Jon Jones

Jon Jones

Pria satu ini menempati posisi ke empat. Juara kelas heavyweight ini merupakan petarung terbaik dengan mengumpulkan 15 kemenangan dan 20 kemenangan selama di UFC.

Tentunya Bones mendapatkan bayaran tertinggi sebanyak USD 14.300.000 (setara Rp228 miliar). Jika mampu mengalahkan Stipe Miocic pada UFC 309 yang disiarkan Mola TV, ia bakal naik ke urutan tiga!

1 2 3
