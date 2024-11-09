Advertisement
SPORT LAIN

Donald Trump Menang Pilpres Amerika Serikat 2024, Siap-Siap Ditagih Khabib Nurmagomedov soal Konflik Israel dan Palestina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |15:58 WIB
Donald Trump Menang Pilpres Amerika Serikat 2024, Siap-Siap Ditagih Khabib Nurmagomedov soal Konflik Israel dan Palestina
Khabib Nurmagomedov dan Donald Trump saling berjumpa di UFC 302 pada Juni 2024 lalu. (Foto: Instagram/mmalockerroom)
DONALD Trump dipastikan memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat 2024. Kabar itu pun tampaknya akan disambut baik oleh mantan petarung UFC, Khabib Nurmagomedov, karena Trump pernah berjanji kepadanya untuk membantu menyelesaikan konflik Israel dan Palestina.

Seperti yang diketahui, Donald Trump berhasil mengalahkan pesaingnya, Kamala Harris di Pilpres 2024. Mewakili Partai Republik Donald Trump, ia mendapatkan total suara 277 suara electoral.

Jumlah tersebut lebih banyak dari Kamala Harris yang merupakan Calon Presiden (Capres) dari Partai Demokrat, yakni 224 suara. Dengan hasil itulah Trump resmi kembali menjabat sebagai Presiden Amerika.

Menariknya, Khabib menjadi salah satu pihak yang mungkin ikut senang. Sebab Khabib pernah bertemu Trump dan meminta pengusaha kaya raya untuk menghentikan peperangan di Palestina jika kembali terpilih menjadi Presiden AS.

Donald Trump

Trump pun mengiyakan permintaan Khabib tersebut saat keduanya sama-sama hadir di UFC 302 di New Jersey, Amerika Serikat, pada Juni 2024 lalu. Jadi, tak heran jika saat ini Khabib pasti menunggu Trump segera merealisasikan janji tersebut.

“Saya tahu Anda (Donald Trump) bakal menghentikan peperangan yang terjadi di Palestina,” ujar Khabib saat berjumpa Donald Trump, dikutip dari MMA Mania, Sabtu (9/11/2024).

Halaman:
1 2
