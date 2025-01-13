BREAKING NEWS: Anthony Ginting Batal Tampil di India Open 2025 Akibat Cedera Tangan

NEW DELHI - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dipastikan batal tampil di India Open 2025. Menurut laporan dari Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi (Kabid Binpres) PBSI, Eng Hian, Anthony harus mundur dari India Open 2025 karena mengalami cedera tangan.

Sebelumnya, Ginting dijadwalkan bertanding di India Open pada 14-19 Januari 2025. Namun, karena ia menderita cedera tangan saat berlaga di Malaysia Open 2025 pada pekan lalu, Ginting akhirnya harus mundur.

1. Alami Cedera sejak Malaysia Open 2025

"Anthony Sinisuka Ginting mendapat cedera tangan saat berlaga di Malaysia Open pekan lalu sehingga kami memutuskan untuk menarik dia di turnamen India Open 2025," ucap Eng Hian dalam keterangan pers PBSI, Senin (13/1/2025).

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Meski begitu, Ginting saat ini masih berada di India untuk menghadiri managers meeting India Open 2025. Hal ini harus dilakukan karena pemain berusia 28 tahun itu merupakan salah satu pemain yang masuk dalam Top Committed Players.

"Saat ini, Ginting masih berada di New Delhi, India untuk hadir pada Managers Meeting India sebagai bagian dari peraturan Top Committed Players," sambung Eng Hian.