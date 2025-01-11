Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Top Indonesia yang Putuskan Pilih Perdalam Agama Alias Hijrah, Nomor 1 Temukan Ketenangan saat Dengar Suara Azan!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |14:05 WIB
5 Pebulutangkis Top Indonesia yang Putuskan Pilih Perdalam Agama Alias Hijrah, Nomor 1 Temukan Ketenangan saat Dengar Suara Azan!
Mohammad Ahsan mantap berhijrah. (Foto: Instagram/@king.chayra)
A
A
A

5 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan pilih perdalam agama alias hijrah. Salah satunya temukan ketenangan saat dengar suara azan.

Ya, kehidupan para pebulutangkis Indonesia selalu curi perhatian. Sebab, kerap terselip kisah inspiratif dar para pebulutangkis dalam menjalani kehidupannya sehari-hari.

Beberapa pebulutangkis Tanah Air sendiri diketahui mantap berhijrah. Sejumlah alasan melatarbelakangi keputusan mereka ini. Lantas, siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis top Indonesia yang putuskan pilih perdalam agama alias hijrah:

5. Dinar Dyah Ayustine

Dinar Dyah Ayustine foto djarum badminton

Salah satu pebulutangkis top Indonesia yang putuskan pilih perdalam agama alias hijrah adalah Dinar Dyah Ayustine. Dia merupakan pemain spesialis nomor tunggal.

Dinar Dyah Ayustine mantap berhijrah pada pertengahan 2018. Kala itu, Dinar tampil mengenakan hijab dalam sebuah acara bersama kontingen Indonesia. Kini, dia pun sudah sepenuhnya mengenakan hijab dalam kesehariannya.

4. Rian Agung Saputro

Rian Agung Saputro foto pbsi

Kemudian, ada nama Rian Agung Saputro. Pemain spesialis nomor ganda satu ini pernah berduet dengan Mohammad Ahsan.

Rian pun turut memutuskan berhijrah. Hijrahnya Rian terlihat dari cara berpakaiannya saat bertanding. Ia mulai mengenakan legging untuk menutupi kakinya.

 

Halaman:
1 2
