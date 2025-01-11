Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Indonesia Masters 2025: Taufik Hidayat Ungkap Pesan Penting untuk Wakil Tuan Rumah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 11 Januari 2025 |01:17 WIB
Jelang Indonesia Masters 2025: Taufik Hidayat Ungkap Pesan Penting untuk Wakil Tuan Rumah
Taufik Hidayat memberi pesan penting jelang Indonesia Masters 2025 (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Wamenpora RI, Taufik Hidayat, mengungkap pesan penting untuk wakil tuan rumah jelang Indonesia Masters 2025 Super 500. Ia berharap seluruh pemain dapat memberikan yang terbaik.

Indonesia Masters 2025 akan digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Ajang berlangsung mulai 21-26 Januari.

indonesia masters 2025 foto andika rachmansyah

1. Bersiap

Taufik mengatakan, perwakilan tuan rumah harus menyiapkan diri agar dapat tampil apik dalam Indonesia Masters. Namun, ia sadar para pebulu tangkis juga menghadapi jadwal padat.

Ajang yang mereka hadapi ada Malaysia Open dengan level super 1000 berlangsung sejak 7-12 Januari 2025. Selain itu, ada juga India Open dengan level super 750 sejak 16-21 Januari.

"Kami tekankan ke pelatih dan pemain juga harus pilah-pilih. Bagaimana pun, ini ada tiga rangkaian tiga event, Malaysia Open, India Open, dan Indonesia Masters," kata Taufik di Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

"Di mana kita juga sebagai tuan rumah penting, dalam arti meskipun levelnya di super 500, tetapi kita sebagai tuan rumah, dan sangat dinantikan publik," kata pria berusia 43 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
Berita Terkait
Denmark Open 2025: Menang Comeback atas Kenta Nishimoto, Jonatan Christie Kaget
Adu Ranking BWF Jonatan Christie vs Kodai Naraoka Jelang 16 Besar Denmark Open 2025, bak Bumi dan Langit?
Jadwal Wakil Indonesia di 16 Besar Denmark Open 2025: 7 Wakil Siap Tempur, Ada Jonatan Christie vs Kodai Naraoka!
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
Kisah Chou Tien Chen, Berjuang dengan Kondisi Kaki Berdarah untuk Kalahkan Kunlavut Vitidsarn hingga Juara Arctic Open 2025
Adu Ranking Jonatan Christie dengan Kenta Nishimoto Jelang Duel di Denmark Open 2025, bak Bumi dan Langit?
