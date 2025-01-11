Jelang Indonesia Masters 2025: Taufik Hidayat Ungkap Pesan Penting untuk Wakil Tuan Rumah

JAKARTA – Wamenpora RI, Taufik Hidayat, mengungkap pesan penting untuk wakil tuan rumah jelang Indonesia Masters 2025 Super 500. Ia berharap seluruh pemain dapat memberikan yang terbaik.

Indonesia Masters 2025 akan digelar di Istora Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Ajang berlangsung mulai 21-26 Januari.

1. Bersiap

Taufik mengatakan, perwakilan tuan rumah harus menyiapkan diri agar dapat tampil apik dalam Indonesia Masters. Namun, ia sadar para pebulu tangkis juga menghadapi jadwal padat.

Ajang yang mereka hadapi ada Malaysia Open dengan level super 1000 berlangsung sejak 7-12 Januari 2025. Selain itu, ada juga India Open dengan level super 750 sejak 16-21 Januari.

"Kami tekankan ke pelatih dan pemain juga harus pilah-pilih. Bagaimana pun, ini ada tiga rangkaian tiga event, Malaysia Open, India Open, dan Indonesia Masters," kata Taufik di Jakarta, dikutip Sabtu (11/1/2025).

"Di mana kita juga sebagai tuan rumah penting, dalam arti meskipun levelnya di super 500, tetapi kita sebagai tuan rumah, dan sangat dinantikan publik," kata pria berusia 43 tahun itu.