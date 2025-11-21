Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Perang Saudara di Perempatfinal Australia Open 2025, Begini Reaksi Apriyani/Fadia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 November 2025 |02:05 WIB
Perang Saudara di Perempatfinal Australia Open 2025, Begini Reaksi Apriyani/Fadia
Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

SYDNEY – Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, bereaksi usai pulangkan wakil Jepang hingga lolos ke perempatfinal Australia Open 2025. Mereka mengaku makin percaya diri.

Apriyani/Fadia siap tampil tanpa beban di babak perempatfinal. Dengan begitu, penampilan terbaik siap ditunjukkannya.

Apriyani Rahayu/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

1. Lolos Perempatfinal

Apriyani/Fadia berhasil memulangkan wakil Jepang, Nanako Hara/Riko Kiyose di babak 16 besar Australia Open 2025. Keduanya menang dalam laga tiga gim (21-11, 12-21, dan 21-10) di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Kamis 20 November 2025.

Fadia mengatakan, kemenangan ini tidak mudah. Mereka sempat kecele karena bermain dengan tempo terlalu lambat pada gim kedua. Beruntung, gim ketiga berhasil dikuasai dengan baik.

"Di gim kedua kami terlalu santai, keasyikan untuk bertahan tapi kami tidak dapat poin akhirnya jadi mati-mati sendiri," kata Fadia dikutip dari rilis resmi PBSI, Jumat (21/11/2025).

"Di gim pertama dan ketiga kami bisa bermain dengan defense balik serang, mainnya tidak satu-satu yang membuat lawan cukup nyaman. Kami bermain dengan mempercepat tempo," timpal Apriyani.

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
