Hasil 16 Besar Malaysia Open 2025: Putri KW Pulangkan Wakil Denmark

KUALA LUMPUR – Putri Kusuma Wardani (Putri KW) melaju ke perempatfinal Malaysia Open 2025 Super 1000. Tunggal putri Indonesia itu sukses memulangkan Julie Jakobsen pada babak 16 besar Malaysia Open 2025 dengan skor 21-16 dan 21-12.

Bermain di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (9/1/2025) siang WIB, Putri tampil impresif. Bisa dikatakan, ia berhasil mendominasi jalannya pertandingan atas Jakobsen.

Pada awal laga gim pertama, Putri masih mencoba menemukan celah kontra Jakobsen. Alhasil, ia sempat tertinggal 3-6 hingga 6-8 dari wakil Denmark itu.

Meski begitu, Putri mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Ia menyamakan kedudukan dan berbalik unggul 11-9 di interval gim pertama.

Usai interval, Putri kian tak terbendung. Permainan menyerangnya sukses memberikan kemenangan 21-16 di gim pertama.