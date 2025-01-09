Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Malaysia Open 2025: Anthony Ginting Dipulangkan Kunlavut Vitidsarn

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |12:51 WIB
Hasil 16 Besar Malaysia Open 2025: Anthony Ginting Dipulangkan Kunlavut Vitidsarn
Tunggal Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting baru saja dipulangkan oleh wakil Thailand, Kunlavut Vitidsarn dari babak 16 besar Malaysia Open 2025, pada Kamis (9/1/2025) siang WIB. Usai berjuang selama 42 menit, akhirnya Anthony takluk gim langsung dengan skor 7-21 dan 10-21.

Sektor tunggal putra Indonesia pun praktis rontol dengan kekalahan yang diderita Ginting. Sebelumnya, Jonatan Christie sudah angkat koper lebih dulu di babak 32 besar usai kalah dari Toma Junior Popov.

Jalannya Pertandingan

Beraksi di Axiata Arena, Ginting mendapat tekanan yang berarti dari Kunlavut. Pemain kelahiran Cimahi itu harus tertinggal 4-7.

Ginting terlihat kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan. Sementara, Kunlavut terlihat sangat nyaman dalam mencuri poin. Pemail asal Thailand itu pun unggul sangat jauh di interval gim pertama dengan skor 11-4.

Anthony Sinisuka Ginting. PBSI
Anthony Sinisuka Ginting. PBSI

Usai jeda, Kunlavut semakin menjadi-jadi. Pemain ranking lima dunia itu memperlebar keunggulannya menjadi 15-5. Pada akhirnya, dia menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-7 atas Ginting.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
