HOME SPORTS MOTOGP

5 Pembalap Paling Tua di MotoGP 2025, Nomor 1 Berusia 34 Tahun!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 09 Januari 2025 |09:07 WIB
5 Pembalap Paling Tua di MotoGP 2025, Nomor 1 Berusia 34 Tahun!
Ada 5 pembalap tertua di MotoGP 2025. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 5 pembalap paling tua di MotoGP 2025 yang menarik untuk diketahui. Sebagai atlet, usia memang kerap menjadi kendala untuk bisa tampil kompetitif, terutama ketika sudah menginjak usia 30 tahun.

Kendati demikian, untuk ajang balap MotoGP, usia hanyalah sekadar angka. Terbukti Valentino Rossi memutuskan pensiun ketika di usia 42 tahun. Lantas, akankah para pembalap tertua di MotoGP 2025 akan mengikuti jejak The Doctor?

Berikut 5 Pembalap Paling Tua di MotoGP 2025:

Maverick Vinales. reuters

5. Maverick Vinales (29 Tahun)

Maverick Vinales saat ini berusia 29 tahun, namun pada 12 Januari 2025 mendatang ia akan berumur 30 tahun. Di usia kepala tiga ini, Vinales akan mencoba tantangan baru.

Sebab jika selama tiga setengah musim terakhir Vinales menghabiskan waktu bersama Aprilia Racing, maka kini ia akan memulai MotoGP 2025 bersama KTM Tech3.

4. Miguel Oliveira (30 Tahun)

Miguel Oliveira. ig/88migueloliveira
Miguel Oliveira. ig/88migueloliveira

Oliveira saat ini berusia 30 tahun dan akan membuat tim satelit baru Yamaha, Prima Pramac. Oliveira sendiri diketahui baru saja merayakan ulang tahun ke-30 itu pada 4 Januari kemarin.

Oliveira sendiri sebelumnya dua tahun bermain di tim satelit Aprilia. Tentu diharapkan pembalap asal Portugal itu bisa bersinar kembali dan mampu membantu Yamaha untuk tampil kompetitif lagi.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Sport lainnya
