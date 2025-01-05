Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Berpotensi Lampaui Rekor Giacomo Agostini di MotoGP 2025, Valentino Rossi Masih Jauh!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |12:34 WIB
Marc Marquez Berpotensi Lampaui Rekor Giacomo Agostini di MotoGP 2025, Valentino Rossi Masih Jauh!
Marc Marquez terpaut tujuh kemenangan dari rekor milik Giacomo Agostini (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

MARC Marquez berpotensi melampaui rekor Giacomo Agostini pada MotoGP 2025. Namun, untuk memecahkan catatan milik Valentino Rossi, selisihnya masih terlalu jauh!

Marquez akan membela tim Ducati Lenovo pada musim ini. Bermodal motor Ducati Desmosedici GP25, ia diprediksi bakal banyak menuai kemenangan.

Giacomo Agostini

1. Rekor Marc Marquez

Hingga MotoGP Barcelona 2024, Marquez telah meraih 62 kemenangan di kelas premier sejak debut pada 2013. Jika ditotal, The Baby Alien memenangi 88 balapan di semua kelas.

Sementara, Agostini mencetak 68 kemenangan di kelas teratas yang dulu bernama GP 500. Maka dari itu, Marquez hanya butuh tujuh kali naik podium teratas untuk melewati rekor legenda asal Italia tersebut.

2. Valentino Rossi Masih Jauh

Di sisi lain, Marquez masih terlalu jauh untuk mengejar rekor milik Rossi. The Doctor mencetak 89 kemenangan sepanjang kariernya di kelas premier pada 2001 hingga 2021!

Butuh 28 kemenangan lagi agar Marquez bisa melampaui Rossi. Paling tidak, pria asal Spanyol itu mesti melewati dua musim Kejuaraan Dunia MotoGP lagi.

 

Halaman:
1 2
