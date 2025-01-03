Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal dan Link Live Streaming United Cup 2025 di Vision+: Mulai Masuki Semifinal, Duel Makin Sengit di Babak Krusial!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |18:13 WIB
Saksikan semifinal United Cup 2025 di Vision+. (Foto: United Cup)
JADWAL dan link live streaming United Cup 2025 di Vision+ akan diulas dalam artikel ini. Laga seru nan makin sengit di babak krusial akan dimulai.

Setelah pertempuran hebat di babak penyisihan grup dan perempatfinal, kini United Cup siap memasuki babak krusial yakni semifinal dan final. Laga akan menyajikan pertandingan hebat dari para petenis top dunia. Streaming United Cup di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini.

Iga Swiatek. reuters

Duel sengit dari para petenis yang beradu gengsi akan dihiasi oleh strategi hebat dan teknik memukau yang siap mengantarkan negaranya menuju takhta United Cup 2025! Jangan lewatkan laga seru dengan intensitas tinggi, jadi bagian dari sejarah dan nonton United Cup 2025 di Vision+.

Berikut jadwal lengkap United Cup 2025:

Sabtu, 4 Januari 2025

Semifinal 1 - Start 06.00 WIB

Alexander Shevchenko (KAZ) vs Hubert Hurkacz (POL)

Elena Rybakina (KAZ) vs Iga Swiatek (POL)

E. Rybakina & A. Shevchenko (KAZ) vs I. Swiatek & H. Hurkacz (POL)

Semifinal 2 - Start 13.30 WIB

Coco Gauff (USA) vs K. Muchova (CZE)

Taylor Fritz (USA) vs T. Machac (CZE)

C. Gauff & T. Fritz (USA) vs K. Muchova & T. Machac (CZE)

Minggu, 5 Januari 2025

Final - Start 13.00 WIB

 

