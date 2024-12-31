Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Duet Baru Dejan/Fadia Berusaha Bangun Chemistry Jelang Debut di Indonesia Masters 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |10:00 WIB
Duet Baru Dejan/Fadia Berusaha Bangun Chemistry Jelang Debut di Indonesia Masters 2025
Duet Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti siap debut tahun depan. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
DUET baru Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti berusaha bangun chemistry jelang debut di Indonesia Masters 2025. Duet baru ganda campuran Pelatnas PBSI itu agar mereka bisa bersaing dalam berbagai laga yang akan dilakoni pada tahun depan.

Dejan/Fadia dipastikan akan tampil di kualifikasi Indonesia Masters 2025. Kepastian itu bisa diketahui melalui situs resmi Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) karena sudah tak lagi berstatus cadangan.

dejan ferdinansyah dan siti fadia foto bagas abdiel

Turnamen itu sendiri akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia Masters 2025 akan dimulai pada 21 hingga 26 Januari 2025.

Fadia sendiri mengaku sudah mengenal Dejan dengan cukup baik sejauh ini. Hal itu pastinya akan menjadi modal awal agar keduanya dapat bekerja sama dengan baik.

 

