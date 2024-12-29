Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Dunia yang Cantik bak Bidadari, Nomor 1 Kerap Dapat DM di Instagram dari Fans Indonesia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |09:00 WIB
5 Pebulutangkis Dunia yang Cantik bak Bidadari, Nomor 1 Kerap Dapat DM di Instagram dari Fans Indonesia!
Benyapa Aimsaard jadi salah satu pebulutangkis cantik dunia. (Foto: Instagram/@munabenyapa)
A
A
A

5 pebulutangkis dunia yang cantik bak bidadari akan diulas dalam artikel ini. Saking cantiknya, salah satu pemain ini mengaku kerap dapat DM dari fans Indonesia.

Para pebulutangkis dunia kerap dapat sorotan besar karena talenta hebat yang dimilikinya. Sejumlah pemain makin kebanjiran penggemar karena sosoknya yang kian sempurna dengan paras cantik nan menawan. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis dunia yang cantik bak bidadari:

5. Alexandra Boje

Alexandra Boje @alexandraboje

Salah satu pebulutangkis dunia yang cantik bak bidadari adalah Alexandra Boje. Pebulutangkis asal Denmark ini spesialis bermain di sektor ganda.

Boje pun kebanjiran banyak penggemar karena parasnya yang begitu cantik nan menawan. Kehadirannya di lapangan pun selalu dinantikan para pencinta bulutangkis.

4. Huang Yaqiong

Huang Yaqiong

Kemudian, ada Huang Yaqiong. Pebulutangkis yang satu ini berasal dari China. Dia pun spesialis nomor ganda yang mentas di sektor ganda campuran.

Sosok Huang Yaqiong makin sempurna karena dia punya bakat gemilang di dunia bulu tangkis yang sudah menghasilkan banyak sekali gelar juara. Salah satunya, duetnya dengan Zheng Siwei berhasil membuahkan medali emas di Olimpiade Paris 2024.

 

