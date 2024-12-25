Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Begini Respons Herry IP saat Ditawari Latih Tim Bulutangkis Malaysia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |07:56 WIB
Begini Respons Herry IP saat Ditawari Latih Tim Bulutangkis Malaysia
Mantan Pelatih Ganda Putra PBSI, Herry IP. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
MANTAN pelatih PBSI, Herry Iman Pierngadi sudah ditawari untuk melatih Tim bulutangkis Malaysia. Asosisi Bulu Tangkis Malaysia (BAM) dikabarkan sudah menghubungi pria yang akrab disapa Herry IP tersebut dan ternyata direspons positif olehnya.

Ya, Herry IP memberikan respons positif karena bisa saja menerima pinangan dari Malaysia. Namun, Herry IP akan menimbang terlebih dahulu penawaran tersebut, jika cocok, maka bakal ia ambil

“Jika cocok untuk saya dan saya pun menerima penawaran resmi, jadi ada kemungkinan,” ujar Herry IP kepada media Malaysia, Bharian, dikutip Rabu (25/12/2024).

1. Herry IP Tinggalkan PBSI

aryono miranat dan herry ip foto pbsi
aryono miranat dan herry ip foto pbsi

BAM bekerja keras mengincar Herry IP karena akhirnya ia meninggalkan kursi kepelatihan PBSI. Seperti yang sudah diketahui, sudah cukup lama Herry IP berada di PBSI.

Selama di PBSI, Herry merupakan pelatih ganda putra dan sempat menjadi pelatih ganda campuran di akhir jabatannya di Pelatnas.

 

