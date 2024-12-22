Pesan Haru Tunggal Putra Indonesia Christian Adinata Usai Tak Masuk Skuad Pelatnas PBSI untuk 2025

PESAN haru ditulis tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, usai tak masuk skuad Pelatnas PBSI untuk 2025. Hal itu ia sampaikan dalam unggahan Instagram pribadinya.

Sebagaimana diketahui, PBSI telah mengumumkan nama-nama pemain penghuni Pelatnas Cipayung 2025 pada Sabtu 21 Desember 2024. Pada daftar tersebut. tak ada nama Christian Adinata yang merupakan pemain tunggal putra skuad utama pada tahun lalu.

Sayangnya, Christian harus menepi dari lapangan karena mengalami cedera lutut saat tampil di Malaysia Masters 2023. Bahkan dalam masa pemulihannya, peraih medali emas SEA Games 2023 tersebut menjalani proses yang tidak mudah.

Pada tahun ini, Christian pun membuat keputusan besar dengan menjalani operasi lutut pada Juli 2024. Akan tetapi, risiko besar harus diterima Christian karena terpaksa absen lama selama 6-9 bulan.

Hingga kini, pemain berusia 23 tahun itu masih menjalani pemulihan dan belum kembali ke lapangan. Hal ini pun sempat membuat tanda tanya apakah Christian masih akan tetap bertahan di Pelatnas PBSI pada 2025.

Hari ini pertanyaan itu terjawab, di mana Christian tidak lagi dipanggil untuk masuk ke skuad pelatnas PBSI. Pemain kelahiran Pati tersebut tercoret dan hingga akhirnya mengirimkan pesan sedih.