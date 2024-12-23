Chico Aura Dwi Wardoyo Melempem di 2024, Mulyo Handoyo Sudah Siapkan Rencana Dongkrak Penampilan

JAKARTA – Mulyo Handoyo akan mengevaluasi menyeluruh performa Chico Aura Dwi Wardoyo yang melempem di 2024. Kepala pelatih tunggal putra itu menyiapkan rencana agar performa anak asuhnya kelak akan meningkat.

Performa Chico di sepanjang 2024 bisa dibilang tidak mentereng. Pasalnya, pemain kelahiran Jayapura itu sama sekali tidak meraih gelar apa pun.

Chico Aura Dwi Wardoyo beraksi di Kejurnas PBSI 2024 (Foto: PBSI)

Warganet cukup menyoroti performa Chico yang melempem tersebut. Meski prestasinya nihil, ia tetap menghuni Pelatnas PBSI Cipayung pada 2025.

Terkait hal itu, Mulyo yang kini menjabat sebagai kepala pelatih tunggal putra Pelatnas PBSI mengatakan belum mengetahui pasti apa yang terjadi pada Chico. Yang pasti, ia bakal mengevaluasi calon anak didiknya itu.

“Meski pun saya tidak mengetahui betul, tapi kan akan saya evaluasi dari hasil-hasil dia,” kata Mulyo kepada wartawan termasuk Okezone beberapa hari lalu, dikutip Senin (23/12/2024).

Pria berusia 64 tahun itu mengungkapkan akan mempersiapkan Chico untuk lebih baik lagi pada 2025. Kemungkinan, kakak dari Ester Nurumi itu akan mulai beraksi di Indonesia Masters.