Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Chico Aura Dwi Wardoyo Melempem di 2024, Mulyo Handoyo Sudah Siapkan Rencana Dongkrak Penampilan

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |21:12 WIB
Chico Aura Dwi Wardoyo Melempem di 2024, Mulyo Handoyo Sudah Siapkan Rencana Dongkrak Penampilan
Chico Aura Dwi Wardoyo melempem pada 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Mulyo Handoyo akan mengevaluasi menyeluruh performa Chico Aura Dwi Wardoyo yang melempem di 2024. Kepala pelatih tunggal putra itu menyiapkan rencana agar performa anak asuhnya kelak akan meningkat.

Performa Chico di sepanjang 2024 bisa dibilang tidak mentereng. Pasalnya, pemain kelahiran Jayapura itu sama sekali tidak meraih gelar apa pun.

Chico Aura Dwi Wardoyo beraksi di Kejurnas PBSI 2024 (Foto: PBSI)
Chico Aura Dwi Wardoyo beraksi di Kejurnas PBSI 2024 (Foto: PBSI)

Warganet cukup menyoroti performa Chico yang melempem tersebut. Meski prestasinya nihil, ia tetap menghuni Pelatnas PBSI Cipayung pada 2025.

Terkait hal itu, Mulyo yang kini menjabat sebagai kepala pelatih tunggal putra Pelatnas PBSI mengatakan belum mengetahui pasti apa yang terjadi pada Chico. Yang pasti, ia bakal mengevaluasi calon anak didiknya itu.

“Meski pun saya tidak mengetahui betul, tapi kan akan saya evaluasi dari hasil-hasil dia,” kata Mulyo kepada wartawan termasuk Okezone beberapa hari lalu, dikutip Senin (23/12/2024).

Pria berusia 64 tahun itu mengungkapkan akan mempersiapkan Chico untuk lebih baik lagi pada 2025. Kemungkinan, kakak dari Ester Nurumi itu akan mulai beraksi di Indonesia Masters.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/40/3187321/taufik_hidayat_meminta_atlet_pelatnas_dan_non_pelatnas_pbsi_tak_perlu_dibentur_benturkan-aCxf_large.jpeg
Atlet Non-Pelatnas PBSI Lebih Gacor, Taufik Hidayat: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/40/3181606/muhammad_shohibul_fikri_belum_bisa_menjawab_apakah_duetnya_dengan_fajar_alfian_akan_dipermanenkan_oleh_tim_pelatih_pbsi_atau_tidak-cgxB_large.jpg
Duet dengan Fajar Alfian Bakal Dipermanenkan PBSI? Shohibul Fikri: Tunggu Pengumuman Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/40/3178596/pbsi_mengumumkan_degradasi_terhadap_enam_atlet_yang_dianggap_kurang_maksimal-I8nj_large.jpg
PBSI Degradasi 6 Atlet, Reza Al Fajri Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement