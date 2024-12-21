Legenda MotoGP Yakin Ducati Ogah Lawan Marc Marquez Lagi

LEGENDA MotoGP, Wayne Gardner, menganggap keputusan Ducati Corse merekrut Marc Marquez sebagai langkah yang tepat. Sebab, lebih baik memiliki The Baby Alien di tim ketimbang harus melawannya.

Marquez bergabung dengan Ducati Lenovo untuk MotoGP 2025 dan 2026. Ia lebih dipilih ketimbang Jorge Martin yang menjadi juara dunia bersama tim satelit Pramac Ducati.

Marc Marquez melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

Cukup banyak yang menyayangkan keputusan Ducati mempromosikan Marquez. Namun, Gardner bisa memahami pertimbangan matang pabrikan asal Italia itu.

Menurutnya, alangkah lebih baik Ducati memiliki Marquez di tim ketimbang harus melawannya lagi. Apalagi, ada peningkatan pesat yang dialami sang pembalap ketika bergabung dengan tim Gresini Racing pada MotoGP 2024 dengan menggunakan motor Ducati Desmosedici.

“Itu tidak mengejutkan buat saya. Sejujurnya, jika saya yang mengambil keputusan, saya akan mengambil Jorge. Namun, Marc adalah pembalap yang sangat bertalenta,” kata Gardner, melansir dari Motosan, Sabtu (21/12/2024).

“Menurut saya, apa yang dilakukan Ducati adalah menghindari persaingan dengan Marquez. Lebih baik memilikinya di garasi tim daripada melawannya,” imbuh juara dunia MotoGP satu kali itu.