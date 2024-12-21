Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Honda Lebih Senang dengan Luca Marini ketimbang Joan Mir di MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |00:04 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Honda Lebih Senang dengan Luca Marini ketimbang Joan Mir di MotoGP 2024
Dua Pembalap Tim Honda Racing, Luca Marini dan Joan Mir. (Foto: HRC MotoGP)
A
A
A

BARCELONA – Perbedaan sikap diperlihatkan dua pembalap Repsol Honda, Joan Mir dan Luca Marini selama mengarungi MotoGP 2024. Menurut kepala Tim Repsol Honda, Alberto Puig, Martin lebih menyenangkan karena ikut terlibat dalam pengembangan motor dan selalu memperlihatkan sisi positif untuk mau berkembang.

Sikap Marini pun dinilai sangat sopan, sehingga Puig mengakui Honda senang dengan kehadiran adik tiri Valentino Rossi tersebut. Puig juga senang dengan Mir, namun ia merasa sang juara dunia MotoGP 2020 itu masih kesulitan di Honda dan berharap sang pembalap bisa terus termotivasi.

Apalagi Puig memgakui, saat ini Repsol Honda masih belum kembali ke masa kejayaan mereka di MotoGP 2024. Padahal sudah lima musim berlalu setelah terakhir mereka menyabet gelar juara keenam dalam tujuh tahun bersama Marc Marquez pada 2019 silam.

Secara keseluruhan pabrikan berlogo sayap emas ini berada di posisi buncit klasemen konstruktor MotoGP 2024. Bahkan Mir dan Marini hanya finis di posisi 21 dan 22 klasemen pembalap tahun ini dengan raihan 21 dan 14 poin saja.

Joan Mir (Repsol Honda) berfoto bersama motor Honda RC213V jelang MotoGP 2024 (Foto: Honda Racing Corporation)

Puig pun membeberkan bagaimana situasi saat ini masih sangat sulit untuk Mir meski sudah memasuki tahun keduanya bersama tim pabrikan asal Jepang itu. Pasalnya, dia sudah pernah juara MotoGP pada 2020 lalu sehingga keterpurukan Honda benar-benar membuatnya frustrasi. Alhasil, Puig ingin ridernya itu tetap menjaga motivasinya.

“Dalam kasus Joan, dia sudah menjadi juara dunia MotoGP, jadi situasi saat ini sangat tidak nyaman baginya. Motornya tidak berada pada level tersebut, dan dia sedang berusaha,” kata Puig dilansir dari Motosan, Sabtu (21/12/2024).

 

Halaman:
1 2
