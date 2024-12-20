3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Punya Prestasi Fenomenal di Usia Muda, Nomor 1 Taufik Hidayat!

Taufik Hidayat termasuk salah satu pebulu tangkis Indonesia dengan prestasi fenomenal di usia muda (Foto: PB Djarum)

BERIKUT tiga pebulu tangkis Indonesia yang punya prestasi fenomenal di usia muda. Salah satunya adalah Taufik Hidayat!

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara papan atas di bulu tangkis. Tidak heran bila deretan prestasi kerap disumbangkan pebulu tangkis – pebulu tangkis nasional.

Bahkan, ada tiga orang yang punya prestasi fenonemal di usia muda. Mereka melesat bak meteor dan terus mengorbit dan meraih masa kejayaan.

Lalu, siapa saja tiga pebulu tangkis itu? Simak ulasan berikut ini.

3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Punya Prestasi Fenomenal di Usia Muda

3. Mia Audina

Nama perempuan satu ini sempat mencuri perhatian di dekade 1990-an. Mia sudah masuk skuad tim bulu tangkis Indonesia untuk Piala Uber 1994 di usia masih 14 tahun dan menjadi penentu kemenangan pada edisi tersebut juga dua tahun kemudian.

Prestasi lain ditorehkan perempuan kelahiran 22 Agustus 1979 tersebut. Mia mencapai final Olimpiade Atlanta 1996 di usia 17 tahun. Namun, ia harus puas meraih medali perak di ajang tersebut.

2. Susy Susanti

Prestasi senior Mia Audina ini juga tidak kalah mentereng. Susy tercatat meraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 di usia 21 tahun! Sebelum itu, ia punya deretan prestasi yang tidak main-main.

Perempuan kelahiran Tasikmalaya tersebut meraih titel juara dunia bulu tangkis di usia 18 tahun pada 1989. Sebuah capaian fenomenal.