HOME SPORTS MOTOGP

Valentino Rossi Memang Hebat, tapi Legenda MotoGP Giacomo Agostini Nilai Marc Marquez Lebih Menarik Ditonton

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |22:05 WIB
Valentino Rossi Memang Hebat, tapi Legenda MotoGP Giacomo Agostini Nilai Marc Marquez Lebih Menarik Ditonton
Momen ketegangan Valentino Rossi dan Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PERTANYAAN siapa yang terbaik di antara Valentino Rossi vs Marc Marquez selalu jadi perdebatan yang takkan ada habisnya. Namun, legenda MotoGP, Giacomo Agostini punya pendapatnya sendiri, menurutnya Rossi dan Marquez sama-sama pembalap terbaik yang hadir di ajang balap motor tersebut.

Hanya saja, Agostini merasa Marquez lebih menarik untuk ditonton ketimbang Rossi. Sebab Marquez memiliki daya tarik membuat balapan semakin menarik.

Rossi dan Marquez merupakan dua pembalap yang mendekati perolehan gelar Agostini. Mantan pembalap asal Italia itu diketahui memiliki delapan gelar dari kejuaraan balap motor level teratas.

Rossi yang sudah pensiun memiliki tujuh gelar, sedangkan Marquez mempunyai enam gelar. Agostini mengaku masih khawatir Marquez bisa melewati perolehan gelarnya karena masih membalap di MotoGP.

"Marc (Marquez) adalah kelemahan saya. Karena saya pikir dia membuat publik bersemangat, orang-orang yang datang untuk menonton balapan. Dia orang yang suka tampil memukau, dan semua orang menyukainya," kata Agostini dilansir dari Crash, Selasa (17/12/2024).

Marc Marquez vs Valentino Rossi
Marc Marquez vs Valentino Rossi

"Rossi, di sisi lain, pembalap hebat. Seorang pembalap yang cerdik. Seseorang yang memenangkan sembilan gelar juara dunia pasti pandai secara naluri," sambungnya.

 

Telusuri berita Sport lainnya
