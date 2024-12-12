Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mentalnya Sudah Jauh Membaik, Rinov Rivaldy Optimistis Tatap 2025

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |20:21 WIB
Mentalnya Sudah Jauh Membaik, Rinov Rivaldy Optimistis Tatap 2025
Rinov Rivaldy optimistis menatap 2025 (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA – Rinov Rivaldy mengatakan kondisi mentalnya saat ini jauh lebih baik. Ia mengaku optimistis untuk menatap 2025.

Pada awal 2024, Rinov sempat mengalami penurunan mental imbas hasil yang tidak sesuai harapan pada 2023 hingga awal tahun. Belum lagi saat itu, ia juga sedang dalam race to Olympic Paris 2024 bersama dengan partner-nya Pitha Haningtyas Mentari.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentara. Rinov/Pitha. PBSI

Akan tetapi, setelah mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan sudah menyelesaikan tugasnya, Rinov perlahan mampu memulihkan diri. Saat ini, pemain berusia 25 tahun itu mengaku kondisi mentalnya jauh lebih baik.

"Jauh lebih baik (kondisi mental). Setelah dari Olimpiade juga jauh lebih baik," ungkap Rinov kepada awak media pada pekan lalu di Jakarta, dikutip Kamis (12/12/2024).

"Saya juga punya psikolog sendiri, jadinya setiap berapa bulan sekali ketemu (ketemu psikolog). Jadi saya sudah merasa mentalnya sudah lebih baik," tambah pria asal Bekasi itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/40/3163130/simak_kisah_legenda_bulu_tangkis_indonesia_marcus_gideon_yang_memilih_mundur_dari_pns_kemenpora_ri-E90r_large.jpeg
Kisah Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Marcus Gideon, Juara Asian Games 2018 yang Pilih Mundur dari PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159335/segini_kisaran_gaji_pebulu_tangkis_jonatan_christie_sebagai_pns_kemenpora_ri-v57Z_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pebulu Tangkis Jonatan Christie sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/40/3157375/legenda_bulu_tangkis_indonesia_iie_sumirat_meninggal_dunia-3Kbn_large.jpg
Legenda Bulu Tangkis Indonesia Iie Sumirat Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/40/3153319/hendra_setiawan_dijuluki_silent_killer_saat_bertanding-iTxP_large.jpg
Kisah Unik Legenda Pebulu Tangkis Indonesia Hendra Setiawan yang Dijuluki Silent Killer saat Bertanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/40/3152984/berikut_tiga_pebulu_tangkis_indonesia_yang_tak_disangka_punya_banyak_penggemar_di_china-yNOg_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia yang Tak disangka Punya Banyak Penggemar di China, Nomor 1 Sering Tur ke Negeri Tirai Bambu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/40/3150931/daniel_marthin_telah_selesai_menjalani_operasi_pada_lututnya-7rDW_large.jpg
Daniel Marthin Selesai Jalani Operasi, Diperkirakan Comeback Oktober 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement