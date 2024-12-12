Mentalnya Sudah Jauh Membaik, Rinov Rivaldy Optimistis Tatap 2025

JAKARTA – Rinov Rivaldy mengatakan kondisi mentalnya saat ini jauh lebih baik. Ia mengaku optimistis untuk menatap 2025.

Pada awal 2024, Rinov sempat mengalami penurunan mental imbas hasil yang tidak sesuai harapan pada 2023 hingga awal tahun. Belum lagi saat itu, ia juga sedang dalam race to Olympic Paris 2024 bersama dengan partner-nya Pitha Haningtyas Mentari.

Akan tetapi, setelah mereka lolos ke Olimpiade Paris 2024 dan sudah menyelesaikan tugasnya, Rinov perlahan mampu memulihkan diri. Saat ini, pemain berusia 25 tahun itu mengaku kondisi mentalnya jauh lebih baik.

"Jauh lebih baik (kondisi mental). Setelah dari Olimpiade juga jauh lebih baik," ungkap Rinov kepada awak media pada pekan lalu di Jakarta, dikutip Kamis (12/12/2024).

"Saya juga punya psikolog sendiri, jadinya setiap berapa bulan sekali ketemu (ketemu psikolog). Jadi saya sudah merasa mentalnya sudah lebih baik," tambah pria asal Bekasi itu.