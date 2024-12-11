Kisah Rizki Juniansyah, Raih Medali Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 saat Sedang Tidur di Hotel

KISAH Rizki Juniansyah menarik diulas. Sebab, lifter kebanggaan Indonesia itu punya cerita menarik soal dirinya yang meraih medali Kejuaraan Dunia Angkat Besi 2024 saat sedang tidur di hotel.

Beraksi di Manama, Bahrain, Senin 9 Desember 2024, Rizki yang turun di kelas 73 kg putra Grup B memboyong medali perak di kategori angkatan total dengan raihan 340 kg (snatch 150 kg dan clean & jerk 190 kg). Sementara perunggu didapat di kategori angkatan clean & jerk yakni 190 kg.

Setelah menyelesaikan angkatan di Grup B, seperti biasanya, pertandingan dilanjutkan dengan penampilan dari lifter-lifter Grup A. Barulah setelah itu, hasil dari seluruh peserta diurutkan dari yang paling terbaik.

Selepas menyelesaikan angkat di Grup B itu, Rizki pun pulang ke hotel sembari menunggu hasil akhir. Peraih medali emas Olimpiade Paris 2024 itu lalu tertidur di kamarnya. Di momen inilah, dia tiba-tiba mendapat informasi soal keberhasilan merebut medali tersebut.

“Saya tidak bisa mempercayainya. Saya sedang tidur di hotel ketika pelatih saya menelefon dan mengatakan bahwa saya memenangkan medali,” kata Rizki, dilansir dari laman resmi IWF, Rabu (11/12/2024).